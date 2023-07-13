В Украине создадут единую базу санкций: Рада приняла закон

По ее словам, при помощи создания такого реестра власти смогут требовать надлежащее соблюдение ограничений, которые уже ввела Украина.

"До сих пор единой публичной базы санкций не существовало - банки вели свои базы данных, нотариусы, регистраторы свои - все выкручивались как могли. Для меня это вопрос, который нужно было решить еще девять лет назад, однако, несмотря на очевидность проблемы, почему-то не было достаточной движущей силы", - отметила Богатых.

База санкций будет открыта и общедоступна для всех граждан, ее будут вести на двух языках - украинском и английском.

В реестре, согласно закону, разместят такую информацию:

основания для применения, изменения или отмены санкций;

перечень санкций, применяемых к каждому лицу;

органы, ответственные за выполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины по применению санкций;

список лиц, в отношении которых применены санкции, и сведения для их идентификации;

сведения о субъекте внесения предложения по применению санкции;

другие сведения, указанные в положении о государственном реестре санкций.

Санкции Украины

Напомним, Украина с начала войны с Россией уже ввела ряд санкций против физических и юридических лиц из страны-агрессора и не только. Ограничения вводят против компаний и людей, которые как-либо причастны к агрессии против Украины.

К примеру, недавно президент Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против 18 компаний, которые связаны с российскими олигархами Михаилом Фридманом, Петром Авеном и Германом Ханом.

Также глава государства ввел ограничения против 190 физических и 290 юридических лиц, среди которых грузинская авиакомпания Georgian Airways.