RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине создадут единую базу санкций: Рада приняла закон

Фото: в Украине создадут единую базу санкций (УНИАН)
Автор: Иван Носальский

Верховная рада приняла законопроект, которым предлагается создать единый государственный реестр санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора Департамента санкционной политики Министерства юстиции Инну Богатых в Facebook.

По ее словам, при помощи создания такого реестра власти смогут требовать надлежащее соблюдение ограничений, которые уже ввела Украина.

"До сих пор единой публичной базы санкций не существовало - банки вели свои базы данных, нотариусы, регистраторы свои - все выкручивались как могли. Для меня это вопрос, который нужно было решить еще девять лет назад, однако, несмотря на очевидность проблемы, почему-то не было достаточной движущей силы", - отметила Богатых.

База санкций будет открыта и общедоступна для всех граждан, ее будут вести на двух языках - украинском и английском.

В реестре, согласно закону, разместят такую информацию:

  • основания для применения, изменения или отмены санкций;
  • перечень санкций, применяемых к каждому лицу;
  • органы, ответственные за выполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины по применению санкций;
  • список лиц, в отношении которых применены санкции, и сведения для их идентификации;
  • сведения о субъекте внесения предложения по применению санкции;
  • другие сведения, указанные в положении о государственном реестре санкций.

Санкции Украины

Напомним, Украина с начала войны с Россией уже ввела ряд санкций против физических и юридических лиц из страны-агрессора и не только. Ограничения вводят против компаний и людей, которые как-либо причастны к агрессии против Украины.

К примеру, недавно президент Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против 18 компаний, которые связаны с российскими олигархами Михаилом Фридманом, Петром Авеном и Германом Ханом.

Также глава государства ввел ограничения против 190 физических и 290 юридических лиц, среди которых грузинская авиакомпания Georgian Airways.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВерховная радаВойна России против Украины