Грузинська авіакомпанія й не тільки. Зеленський ввів в дію санкції РНБО: список

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо нових персональних санкцій проти 190 фізичної та 290 юридичних осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента.

До списку санкцій потрапила грузинська авіакомпанія Georgian Airways, яка відновила рейси до Росії.

Відновлення авіасполучення з Росії до Грузії

16 травня Georgian Airways отримала дозвіл на пряме авіасполучення з Росією. Через деякий час Аеропорт Тбілісі прийняв перший за чотири роки літак з Росії, внаслідок чого в місті почались протести, які продовжували посилюватись. Зокрема містян обурив приїзд в країну дочки міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

Тим часом лідер правлячої партії Грузії Іраклій Кобахідзе назвав акцію протесту "ксенофобією".

Фізичні особи:

керівники казанського заводу "Електроприлад";

керівники Пермського національного дослідницького політехнічного університету;

Латипов Марат Раїсович - начальник МНС по Башкортостану;

Олексій Суслопаров - гендиректор "Проксі Технолоджі". Компанія, яка розробляє системи виявлення та придушення дронів;

Вадим Волковицький - російський військовий діяч, генерал-лейтенант запасу;

Юридичні особи: