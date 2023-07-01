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Грузинська авіакомпанія й не тільки. Зеленський ввів в дію санкції РНБО: список

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Субота 01 липня 2023 11:52
Грузинська авіакомпанія й не тільки. Зеленський ввів в дію санкції РНБО: список Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо нових персональних санкцій проти 190 фізичної та 290 юридичних осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента.

До списку санкцій потрапила грузинська авіакомпанія Georgian Airways, яка відновила рейси до Росії.

Відновлення авіасполучення з Росії до Грузії

16 травня Georgian Airways отримала дозвіл на пряме авіасполучення з Росією. Через деякий час Аеропорт Тбілісі прийняв перший за чотири роки літак з Росії, внаслідок чого в місті почались протести, які продовжували посилюватись. Зокрема містян обурив приїзд в країну дочки міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

Тим часом лідер правлячої партії Грузії Іраклій Кобахідзе назвав акцію протесту "ксенофобією".

Фізичні особи:

  • керівники казанського заводу "Електроприлад";
  • керівники Пермського національного дослідницького політехнічного університету;
  • Латипов Марат Раїсович - начальник МНС по Башкортостану;
  • Олексій Суслопаров - гендиректор "Проксі Технолоджі". Компанія, яка розробляє системи виявлення та придушення дронів;
  • Вадим Волковицький - російський військовий діяч, генерал-лейтенант запасу;

Юридичні особи:

  • керівництво "Науково-виробниче підприємство "Салют", яке виробляє корабельні радари;
  • акціонерне товариство "Авіаремонт";
  • "Болховський завод напівпровідникових приладів».
  • "Високовський механічний завод"

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