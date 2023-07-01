Грузинська авіакомпанія й не тільки. Зеленський ввів в дію санкції РНБО: список
Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо нових персональних санкцій проти 190 фізичної та 290 юридичних осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента.
До списку санкцій потрапила грузинська авіакомпанія Georgian Airways, яка відновила рейси до Росії.
Відновлення авіасполучення з Росії до Грузії
16 травня Georgian Airways отримала дозвіл на пряме авіасполучення з Росією. Через деякий час Аеропорт Тбілісі прийняв перший за чотири роки літак з Росії, внаслідок чого в місті почались протести, які продовжували посилюватись. Зокрема містян обурив приїзд в країну дочки міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.
Тим часом лідер правлячої партії Грузії Іраклій Кобахідзе назвав акцію протесту "ксенофобією".
Фізичні особи:
- керівники казанського заводу "Електроприлад";
- керівники Пермського національного дослідницького політехнічного університету;
- Латипов Марат Раїсович - начальник МНС по Башкортостану;
- Олексій Суслопаров - гендиректор "Проксі Технолоджі". Компанія, яка розробляє системи виявлення та придушення дронів;
- Вадим Волковицький - російський військовий діяч, генерал-лейтенант запасу;
Юридичні особи:
- керівництво "Науково-виробниче підприємство "Салют", яке виробляє корабельні радари;
- акціонерне товариство "Авіаремонт";
- "Болховський завод напівпровідникових приладів».
- "Високовський механічний завод"
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