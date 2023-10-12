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В Україні створять державну базу укриттів

Четвер 12 жовтня 2023 14:55
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В Україні створять державну базу укриттів Фото: в Україні створять державну базу укриттів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Україні створять єдину інформаційну систему захисних споруд цивільного захисту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора Департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС Віктора Вітовецького.

Зазначається, що Державна служба з надзвичайних ситуацій за дорученням Кабміну та РНБО провадить роботу зі створення єдиної Інформаційної системи "Облік і візуалізація фонду захисних споруд цивільного захисту".

Вітовецький зазначив, що впровадження системи надасть громадянам можливість бачити найближчі та найзручніші для них укриття на єдиному ресурсі зі зручним інтерфейсом.

До адміністрування системи хочуть залучити представників обласних, районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, а також територіальних органів ДСНС.

Надалі систему планують інтегрувати в застосунок "Дія". Відповідні переговори відомство наразі веде з Міністерством цифрової трансформації.

"Це перспектива ну декількох, можливо, днів чи тижнів, і ми зможемо побачити цей ресурс", - сказав він.

Вітовецький також зазначив, що офіційна державна база укриттів відрізнятиметься від аналогічних продуктів, які вже функціонують в інформаційному просторі, адже її наповнення і верифікація, а також вимоги до адміністрування будуть чітко регламентовані.

Укриття в Україні

В Україні провели масштабну перевірку стану бомбосховищ по всій країні. Результати були невтішними. Через це президент Володимир Зеленський доручив посилити кримінальну відповідальність за неналежне утримання укриттів та ненадання до них доступу.

Причиною для перевірок стала трагедія, яка сталася під час обстрілу Києва 1 червня, коли троє людей, зокрема дитина, загинули після того, як не змогли потрапити в укриття, оскільки воно було закрите.

Додамо, що Кабмін на виконання рішення РНБО вдосконалив облік захисних споруд цивільного захисту.

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