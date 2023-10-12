В Украине создадут государственную базу укрытий

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора Департамента организации мер гражданской защиты ГСЧС Виктора Витовецкого .

Отмечается, что Государственная служба по чрезвычайным ситуациям по поручению Кабмина и СНБО ведет работу по созданию единой Информационной системы "Учет и визуализация фонда защитных сооружений гражданской защиты".

Витовецкий отметил, что внедрение системы предоставит гражданам возможность видеть самые близкие и удобные для них укрытия на едином ресурсе с удобным интерфейсом.

К администрированию системы хотят привлечь представителей областных, районных государственных администраций, органов местного самоуправления, а также территориальных органов ГСЧС.

В дальнейшем систему планируют интегрировать в приложение "Дія". Соответствующие переговоры ведомство ведет с Министерством цифровой трансформации.

"Это перспектива ну нескольких, возможно, дней или недель, и мы сможем увидеть этот ресурс", - сказал он.

Витовецкий также отметил, что официальная государственная база укрытий будет отличаться от аналогичных продуктов, которые уже функционируют в информационном пространстве, ведь ее наполнение и верификация, а также требования к администрированию будут четко регламентированы.

Укрытие в Украине

В Украине провели масштабную проверку состояния бомбоубежищ по всей стране. Результаты были неутешительными. Поэтому президент Владимир Зеленский поручил усилить уголовную ответственность за ненадлежащее содержание укрытий и непредоставление к ним доступа.

Причиной для проверок стала трагедия, которая произошла во время обстрела Киева 1 июня, когда три человека, в том числе ребенок, погибли после того, как не смогли попасть в укрытие, поскольку оно было закрыто.

Добавим, что Кабмин во исполнение решения СНБО усовершенствовал учет защитных сооружений гражданской защиты.

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