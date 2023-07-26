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В Україні створять державний реєстр санкцій: підписано закон

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Україна, Середа 26 липня 2023 19:28
В Україні створять державний реєстр санкцій: підписано закон Фото: український президент Володимир Зеленський (facebook com navy mil gov ua)
Автор: Каріна Левицька

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає створення державного реєстру санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

"В Україні з’явиться державний реєстр санкцій", - повідомив нардеп.

За його словами, сьогодні,26 липня був підписаний законопроект №8392 про створення державного реєстру санкцій.

Санкції України

Нагадаємо, Україна з початку війни з Росією вже запровадила низку санкцій проти фізичних та юридичних осіб з країни-агресора і не тільки. Обмеження вводять проти компаній та людей, які причетні до агресії проти України.

Наприклад, нещодавно президент Володимир Зеленський ухвалив рішення Ради національної безпеки й оборони про санкції проти 18 компаній, пов'язаних з російськими олігархами Михайлом Фрідманом, Петром Авеном та Германом Ханом.

Також глава держави запровадив обмеження проти 190 фізичних та 290 юридичних осіб, серед яких грузинська авіакомпанія Georgian Airways.

Раніше ми вже повідомляли, що Верховна рада ухвалила законопроект, яким пропонується створити єдиний державний реєстр санкцій.

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