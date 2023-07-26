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В Украине создадут государственный реестр санкций: подписан закон

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Украина, Среда 26 июля 2023 19:28
В Украине создадут государственный реестр санкций: подписан закон Фото: украинский президент Владимир Зеленский (facebook com navy mil gov ua)
Автор: Карина Левицкая

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий создание государственного реестра санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

"В Украине появится государственный реестр санкций", - сообщил нардеп.

По его словам, сегодня, 26 июля был подписан законопроект №8392 о создании государственного реестра санкций.

Санкции Украины

Напомним, Украина с начала войны с Россией уже ввела ряд санкций против физических и юридических лиц из страны-агрессора и не только. Ограничения вводят против компаний и людей, причастных к агрессии против Украины.

К примеру, недавно президент Владимир Зеленский принял решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против 18 компаний, связанных с российскими олигархами Михаилом Фридманом, Петром Авеном и Германом Ханом.

Глава государства также ввел ограничения против 190 физических и 290 юридических лиц, среди которых грузинская авиакомпания Georgian Airways.

Ранее мы уже сообщали, что Верховная рада приняла законопроект, которым предлагается создать единый государственный реестр санкций.

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