В Україні створили унікальні комплекси для F-16: чому вони важливі

Повітряні сили отримали перші унікальні мобільні комплекси для обслуговування винищувачів F-16. Це дозволить максимально ефективно використовувати літаки під час війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).
Як зазначається, мобільні комплекси розробили, закупили та передали Повітряним Силам благодійний фонд "Повернись живим" разом з Міністерством оборони та за підтримки державної компанії "Укрнафта".
У межах ініціативи під назвою "Проєкт 61" вдалося створити унікальну мобільну екосистему, яка відповідає реальним потребам фронту.
Фото: в Україні створили унікальні комплекси для F-16 (facebook.com/kpszsu)
Комплекси значно підвищують мобільність авіації в умовах війни, коли російські війська полюють на літаки та аеродроми. Йдеться про три ключові модулі:
Комплекс планування місій - мобільна база для передпольотного брифінгу пілотів та супроводу бортів у ближній зоні.
Два комплекси підготовки авіаційного озброєння - прискорюють перевірку та підготовку боєприпасів, а також спрощують їхнє кріплення до літака.
"Раніше для підвіски одного боєприпасу було необхідно від 10 до 12 осіб. Завдяки цьому комплексу, тепер це можливо реалізувати за допомогою трьох людей", - розповідає Сергій, представник проєкту.
У Повітряних силах додали, що фінансову підтримку для реалізації цього проєкту надала "Укрнафта", яка внесла майже 49,5 мільйона гривень.
Нагадаємо, що Нідерланди, Данія та Бельгія стали лідерами авіаційної коаліції, яка працює над передачею Україні винищувачів F-16.
У липні 2024 року Нідерланди офіційно завершили процедуру дозволу на експорт 24 бойових літаків до України. Вже в серпні з’явилася інформація, що перші F-16 прибули до українських Повітряних сил, проте деталі щодо кількості літаків та країн, які їх передали, не розголошуються.
Того ж місяця Україна втратила перший з отриманих винищувачів. Це сталося під час відбиття масованої атаки Росії 26 серпня. Внаслідок авіакатастрофи загинув досвідчений український пілот Олексій Месь "Мунфіш".
Наприкінці минулого року президент Володимир Зеленський повідомляв, що до України прибула друга партія F-16 від Данії.
На початку року Зеленський після розмови з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом анонсував нові постачання F-16.
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