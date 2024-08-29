Перша втрата. Що відомо про катастрофу F-16 та льотчика Олексія "Мунфіш" Меся

Україна втратила винищувач F-16 під час відбиття російської масштабної повітряної атаки 26 серпня. В результаті катастрофи загинув досвідчений льотчик Олексій Месь з позивним "Мунфіш".

Що відомо про катастрофу та загиблого льотчика, - розповідає РБК-Україна нижче.

Що відомо про втрату F-16

Як повідомили в Генштабі ЗСУ, під час відбиття масованої російської атаки з одним з винищувачів F-16 був втрачений зв'язок. Це сталося після того, як винищувач почав заходити на наступну ворожу ціль.

Пізніше з'ясувалося, що F-16 зазнав катастрофи, а льотчик - загинув. Для встановлення причин аварії було створено спеціальну комісію Міноборони. Наразі комісія працює в районі падіння літака.

Водночас американські ЗМІ писали, що можливою причиною аварії могла бути поломка літака чи помилка пілота, але наразі це з'ясовується. Крім того, "Голос Америки" з посиланням на джерела в Повітряних силах України зазначали, що не виключається і так званий "дружній вогонь".

"Розглядаються різні версії, включаючи "дружній вогонь" своїх ППО, технічну несправність і помилку пілота. Але достеменно причини буде відомо лише після завершення розслідування", - розповів ЗМІ представник ПС.

Як написало видання The Wall Street Journal, всього наразі Україна отримала від західних партнерів шість винищувачів F-16.

Що відомо про загиблого льотчика F-16

За даними джерела РБК-Україна у Силах оборони, в результаті катастрофи загинув льотчик Олексій Месь з позивним "Мунфіш". Про його загибель під час відбиття російської ракетно-дронової атаки повідомили сьогодні в Повітряному командуванні "Захід", але не уточнювали, яким саме літаком він пілотував.

Як розповіли в командуванні, "Мунфіш" під час свого останнього бойового вильоту знищив три крилаті ракети та один ударний безпілотник. А загалом, залучені до відбиття російської атаки F-16 збили у понеділок чотири ворожі ракети.

Олексій Месь - лучанин. Народився 20 жовтня 1993 року. Військову службу проходив за контрактом.

У вересні 2023 року стало відомо, що льотчик з позивним "Мунфіш" проходить навчання на F-16 у Британії. Про його навчання, зокрема, повідомляло 144-те винищувальне крило Повітряних сил Нацгвардії США. "Мунфіш" навіть включався в ефір телемарафону та розповідав про навчання українців на західних винищувачах.

"Я б порівняв наші літаки, які у нас є на озброєнні, з F-16, як перейти з кнопкового телефону на 16-й iPhone", - розповідав він тоді.

До цього "Мунфіш" разом з іншим відомим українським льотчиком Андрієм Пільщиковим з позивним "Джус" лобіювали питання передачі Україні західних винищувачів F-16. "Джус" та "Мунфіш" їздили в США та зустрічалися з американськими урядовцями, щоб переконати їх дозволити передачу F-16 українській армії.

Фото: українські льотчики "Джус" та "Мунфіш" в США

"Джус" загинув 25 серпня 2023 року в результаті авіакатастрофи під час польоту над Житомирською областю. "Мунфіш" віддав життя за Україну через рік та один день.

До того, як пересісти на F-16 Месь був командиром ескадрильї українських винищувачів МіГ-29. Сьогодні, 29 серпня, відбулася церемонія прощання з загиблим льотчиком. Наказом головкома ЗСУ йому посмертно присвоїли військове звання полковник.