ua en ru
Чт, 29 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Перша втрата. Що відомо про катастрофу F-16 та льотчика Олексія "Мунфіш" Меся

Україна, Четвер 29 серпня 2024 21:02
UA EN RU
Перша втрата. Що відомо про катастрофу F-16 та льотчика Олексія "Мунфіш" Меся Фото: льотчик Олексій "Мунфіш" Месь (facebook.com/144thFighterWing)
Автор: Дмитро Левицький

Україна втратила винищувач F-16 під час відбиття російської масштабної повітряної атаки 26 серпня. В результаті катастрофи загинув досвідчений льотчик Олексій Месь з позивним "Мунфіш".

Що відомо про катастрофу та загиблого льотчика, - розповідає РБК-Україна нижче.

Що відомо про втрату F-16

Як повідомили в Генштабі ЗСУ, під час відбиття масованої російської атаки з одним з винищувачів F-16 був втрачений зв'язок. Це сталося після того, як винищувач почав заходити на наступну ворожу ціль.

Пізніше з'ясувалося, що F-16 зазнав катастрофи, а льотчик - загинув. Для встановлення причин аварії було створено спеціальну комісію Міноборони. Наразі комісія працює в районі падіння літака.

Водночас американські ЗМІ писали, що можливою причиною аварії могла бути поломка літака чи помилка пілота, але наразі це з'ясовується. Крім того, "Голос Америки" з посиланням на джерела в Повітряних силах України зазначали, що не виключається і так званий "дружній вогонь".

"Розглядаються різні версії, включаючи "дружній вогонь" своїх ППО, технічну несправність і помилку пілота. Але достеменно причини буде відомо лише після завершення розслідування", - розповів ЗМІ представник ПС.

Як написало видання The Wall Street Journal, всього наразі Україна отримала від західних партнерів шість винищувачів F-16.

Що відомо про загиблого льотчика F-16

За даними джерела РБК-Україна у Силах оборони, в результаті катастрофи загинув льотчик Олексій Месь з позивним "Мунфіш". Про його загибель під час відбиття російської ракетно-дронової атаки повідомили сьогодні в Повітряному командуванні "Захід", але не уточнювали, яким саме літаком він пілотував.

Як розповіли в командуванні, "Мунфіш" під час свого останнього бойового вильоту знищив три крилаті ракети та один ударний безпілотник. А загалом, залучені до відбиття російської атаки F-16 збили у понеділок чотири ворожі ракети.

Олексій Месь - лучанин. Народився 20 жовтня 1993 року. Військову службу проходив за контрактом.

У вересні 2023 року стало відомо, що льотчик з позивним "Мунфіш" проходить навчання на F-16 у Британії. Про його навчання, зокрема, повідомляло 144-те винищувальне крило Повітряних сил Нацгвардії США. "Мунфіш" навіть включався в ефір телемарафону та розповідав про навчання українців на західних винищувачах.

"Я б порівняв наші літаки, які у нас є на озброєнні, з F-16, як перейти з кнопкового телефону на 16-й iPhone", - розповідав він тоді.

До цього "Мунфіш" разом з іншим відомим українським льотчиком Андрієм Пільщиковим з позивним "Джус" лобіювали питання передачі Україні західних винищувачів F-16. "Джус" та "Мунфіш" їздили в США та зустрічалися з американськими урядовцями, щоб переконати їх дозволити передачу F-16 українській армії.

Перша втрата. Що відомо про катастрофу F-16 та льотчика Олексія &quot;Мунфіш&quot; Меся

Фото: українські льотчики "Джус" та "Мунфіш" в США

"Джус" загинув 25 серпня 2023 року в результаті авіакатастрофи під час польоту над Житомирською областю. "Мунфіш" віддав життя за Україну через рік та один день.

До того, як пересісти на F-16 Месь був командиром ескадрильї українських винищувачів МіГ-29. Сьогодні, 29 серпня, відбулася церемонія прощання з загиблим льотчиком. Наказом головкома ЗСУ йому посмертно присвоїли військове звання полковник.

Під час підготовки матеріалу використовувались публікації WSJ, "Голос Америки", Reuters, CNN, заяви Генштабу та Повітряного командування "Захід", а також дані джерела РБК-Україна в Силах оборони.

Нагадаємо, про прибуття перших F-16 в Україну стало відомо на початку серпня - в день Повітряних сил України. Тоді президент Володимир Зеленський зібрав ЗМІ та показав перші винищувачі.

Більше про те, як Україна може використовувати F-16 у війні з РФ, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
F-16 Війна Росії проти України Повітряні сили України
NEWS
"Паляниця" та власна балістика. Що відомо про таємну зброю України та чи долетить вона до Москви
"Паляниця" та власна балістика. Що відомо про таємну зброю України та чи долетить вона до Москви
DAILY
"Доля готувала до війни". Історія захисника, який вийшов з Іловайська, але загинув під Бахмутом
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна "Доля готувала до війни". Історія захисника, який вийшов з Іловайська, але загинув під Бахмутом