Україна очікує на нові постачання F-16 цього року, - Зеленський
Україна очікує на продовження постачання винищувачів F-16 цьогоріч. Небо над Україною має бути закритим і безпечним.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його X (Twitter).
Президент провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом.
"Важлива розмова про справедливе закінчення війни та зміцнення єдності у Європі. Нідерланди поділяють нашу позицію: нічого про Україну без України, нічого про Європу без Європи", - зазначив глава держави.
Він додав, що Україну та Нідерланди об'єднує розуміння того, що необхідно посилювати військову міць як гарантію безпеки для України та всієї Європи.
"Вдячні Нідерландам за всю надану допомогу та готовність продовжувати й збільшувати підтримку України – це важливо для стабільності всієї Європи. Очікуємо в цьому році продовження постачання F-16. Небо над Україною має бути закритим і безпечним", - заявив Зеленський.
F-16 для України
Україна отримує винищувачі F-16 в рамках раніше створеної партнерами авіаційної коаліції. У серпні 2024 року стало офіційно відомо, що в Україну прибули перші літаки F-16. Достеменно невідомо, скільки саме літаків отримала Україна.
Того ж місяця Україна втратила один з отриманих винищувачів. Це сталося під час відбиття масованої атаки Росії 26 серпня. Внаслідок авіакатастрофи загинув досвідчений український пілот Олексій Месь "Мунфіш".
У грудні минулого року президент Володимир Зеленський повідомляв, що до України прибула друга партія F-16 від Данії.
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