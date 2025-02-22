Україна очікує на нові постачання F-16 цього року, - Зеленський

Україна очікує на продовження постачання винищувачів F-16 цьогоріч. Небо над Україною має бути закритим і безпечним.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його X (Twitter).

Президент провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом.

"Важлива розмова про справедливе закінчення війни та зміцнення єдності у Європі. Нідерланди поділяють нашу позицію: нічого про Україну без України, нічого про Європу без Європи", - зазначив глава держави.

Він додав, що Україну та Нідерланди об'єднує розуміння того, що необхідно посилювати військову міць як гарантію безпеки для України та всієї Європи.

"Вдячні Нідерландам за всю надану допомогу та готовність продовжувати й збільшувати підтримку України – це важливо для стабільності всієї Європи. Очікуємо в цьому році продовження постачання F-16. Небо над Україною має бути закритим і безпечним", - заявив Зеленський.