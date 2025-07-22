В Украине создали уникальные комплексы для F-16: почему они важны

F-16 для Украины

Напомним, что Нидерланды, Дания и Бельгия стали лидерами авиационной коалиции, которая работает над передачей Украине истребителей F-16.

В июле 2024 года Нидерланды официально завершили процедуру разрешения на экспорт 24 боевых самолетов в Украину. Уже в августе появилась информация, что первые F-16 прибыли в украинские Воздушные силы, однако детали о количестве самолетов и странах, которые их передали, не разглашаются.

В том же месяце Украина потеряла первый из полученных истребителей. Это произошло во время отражения массированной атаки России 26 августа. В результате авиакатастрофы погиб опытный украинский пилот Алексей Месь "Мунфиш".

В конце прошлого года президент Владимир Зеленский сообщал, что в Украину прибыла вторая партия F-16 от Дании.

В начале года Зеленский после разговора с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом анонсировал новые поставки F-16.

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