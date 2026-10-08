В Україні створили ударний дрон на базі "далекобійного" розвідника

У компанії зазначають, що Stormbird – це тактичний БпАК, спеціально розроблений для високоточних ударних місій. Новий безпілотний комплекс створено на основі архітектури БпАК Raybird, він пропонує більші можливості інтеграції корисного навантаження та гнучкість у виконанні ширшого спектра місій.

Stormbird на початку року пройшов кодифікацію в Міністерстві оборони України. Нову платформу вже використовують у підрозділах Сил оборони України для завдань із ураження ворожих цілей.

Варіанти корисного навантаження нового дрона:

Remora – плануючий боєприпас;

Quadremora – баражуючий боєприпас FPV-типу;

Ретранслятор – пристрій для забезпечення постійного зв’язку поза зоною покриття наземної інфраструктури.

Зазначається, що Stormbird розроблений з урахуванням вимог до малопомітності та живучості сучасних безпілотників. Компактний планер мінімізує радіолокаційну помітність.

Високий рівень автономності і здатність завдавати високоточних ударів роблять комплекс ефективним у динамічних бойових умовах, де точність, тривалість польоту та надійність мають вирішальне значення.