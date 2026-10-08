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В Украине создали ударный дрон на базе "дальнобойного" разведчика

12:15 08.10.2026 Чт
2 мин
aimg Константин Широкун
Фото: в Украине создали ударный дрон на базе разведчика (skyeton.com)

Компания Skyeton представила ударный дрон Stormbird, созданный на базе "дальнобойного" разводного беспилотника Raybird.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

В компании отмечают, что Stormbird – это тактический БпАК, специально разработанный для высокоточных ударных миссий. Новый беспилотный комплекс создан на основе архитектуры BPAK Raybird, он предлагает большие возможности интеграции полезной нагрузки и гибкость в выполнении более широкого спектра миссий.

Stormbird в начале года прошел кодификации в Министерстве обороны Украины. Новая платформа уже используется в подразделениях Сил обороны Украины для задач по поражению враждебных целей.

Варианты полезной нагрузки нового дрона:

  • Remora - планирующий боеприпас;
  • Quadremora - баражирующий боеприпас FPV-типа;
  • Ретранслятор - устройство для обеспечения постоянной связи вне зоны покрытия наземной инфраструктуры.

Stormbird разработан с учетом требований к малозаметности и живучести современных беспилотников. Компактный планер минимизирует радиолокационную заметность.

Высокий уровень автономности и способность наносить высокоточные удары делают комплекс эффективным в динамических боевых условиях, где точность, продолжительность полета и надежность имеют решающее значение.

Ранее сообщалось, что немецкая компания Quantum Systems планирует передать Украине десятки тысяч перехватчиков SPYS, в том числе для борьбы с российскими реактивными дронами.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина испытывает пять моделей скоростных дронов-перехватчиков для борьбы с реактивными "Шахедами". Отдельно Германия будет помогать с дронами-перехватчиками: уже подписан ряд соглашений.

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