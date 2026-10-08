В Україні створили ударний дрон на базі "далекобійного" розвідника
Компанія Skyeton презентувала ударний дрон Stormbird, створений на базі "далекобійного" розвідного безпілотника Raybird.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.
У компанії зазначають, що Stormbird – це тактичний БпАК, спеціально розроблений для високоточних ударних місій. Новий безпілотний комплекс створено на основі архітектури БпАК Raybird, він пропонує більші можливості інтеграції корисного навантаження та гнучкість у виконанні ширшого спектра місій.
Stormbird на початку року пройшов кодифікацію в Міністерстві оборони України. Нову платформу вже використовують у підрозділах Сил оборони України для завдань із ураження ворожих цілей.
Варіанти корисного навантаження нового дрона:
- Remora – плануючий боєприпас;
- Quadremora – баражуючий боєприпас FPV-типу;
- Ретранслятор – пристрій для забезпечення постійного зв’язку поза зоною покриття наземної інфраструктури.
Зазначається, що Stormbird розроблений з урахуванням вимог до малопомітності та живучості сучасних безпілотників. Компактний планер мінімізує радіолокаційну помітність.
Високий рівень автономності і здатність завдавати високоточних ударів роблять комплекс ефективним у динамічних бойових умовах, де точність, тривалість польоту та надійність мають вирішальне значення.
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