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В Україні створили ударний дрон на базі "далекобійного" розвідника

12:15 08.10.2026 Чт
2 хв
aimg Костянтин Широкун
В Україні створили ударний дрон на базі "далекобійного" розвідника Фото: в Україні створили ударний дрон на базі розвідника (skyeton.com)
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Компанія Skyeton презентувала ударний дрон Stormbird, створений на базі "далекобійного" розвідного безпілотника Raybird.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

У компанії зазначають, що Stormbird – це тактичний БпАК, спеціально розроблений для високоточних ударних місій. Новий безпілотний комплекс створено на основі архітектури БпАК Raybird, він пропонує більші можливості інтеграції корисного навантаження та гнучкість у виконанні ширшого спектра місій.

Stormbird на початку року пройшов кодифікацію в Міністерстві оборони України. Нову платформу вже використовують у підрозділах Сил оборони України для завдань із ураження ворожих цілей.

В Україні створили ударний дрон на базі &quot;далекобійного&quot; розвідника

Варіанти корисного навантаження нового дрона:

  • Remora – плануючий боєприпас;
  • Quadremora – баражуючий боєприпас FPV-типу;
  • Ретранслятор – пристрій для забезпечення постійного зв’язку поза зоною покриття наземної інфраструктури.

Зазначається, що Stormbird розроблений з урахуванням вимог до малопомітності та живучості сучасних безпілотників. Компактний планер мінімізує радіолокаційну помітність.

Високий рівень автономності і здатність завдавати високоточних ударів роблять комплекс ефективним у динамічних бойових умовах, де точність, тривалість польоту та надійність мають вирішальне значення.

Раніше повідомлялось, що німецька компанія Quantum Systems планує передати Україні десятки тисяч перехоплювачів SPYS, зокрема для боротьби з російськими реактивними дронами.

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна випробовує п'ять моделей швидкісних дронів-перехоплювачів для боротьби з реактивними "Шахедами". Окремо Німеччина допомагатиме з дронами-перехоплювачами: вже підписано низку угод.

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