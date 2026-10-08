В Украине создали ударный дрон на базе "дальнобойного" разведчика
Компания Skyeton представила ударный дрон Stormbird, созданный на базе "дальнобойного" разводного беспилотника Raybird.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
В компании отмечают, что Stormbird – это тактический БпАК, специально разработанный для высокоточных ударных миссий. Новый беспилотный комплекс создан на основе архитектуры BPAK Raybird, он предлагает большие возможности интеграции полезной нагрузки и гибкость в выполнении более широкого спектра миссий.
Stormbird в начале года прошел кодификации в Министерстве обороны Украины. Новая платформа уже используется в подразделениях Сил обороны Украины для задач по поражению враждебных целей.
Варианты полезной нагрузки нового дрона:
- Remora - планирующий боеприпас;
- Quadremora - баражирующий боеприпас FPV-типа;
- Ретранслятор - устройство для обеспечения постоянной связи вне зоны покрытия наземной инфраструктуры.
Stormbird разработан с учетом требований к малозаметности и живучести современных беспилотников. Компактный планер минимизирует радиолокационную заметность.
Высокий уровень автономности и способность наносить высокоточные удары делают комплекс эффективным в динамических боевых условиях, где точность, продолжительность полета и надежность имеют решающее значение.
Ранее сообщалось, что немецкая компания Quantum Systems планирует передать Украине десятки тысяч перехватчиков SPYS, в том числе для борьбы с российскими реактивными дронами.
Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина испытывает пять моделей скоростных дронов-перехватчиков для борьбы с реактивными "Шахедами". Отдельно Германия будет помогать с дронами-перехватчиками: уже подписан ряд соглашений.