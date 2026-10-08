В Украине создали ударный дрон на базе "дальнобойного" разведчика

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

В компании отмечают, что Stormbird – это тактический БпАК, специально разработанный для высокоточных ударных миссий. Новый беспилотный комплекс создан на основе архитектуры BPAK Raybird, он предлагает большие возможности интеграции полезной нагрузки и гибкость в выполнении более широкого спектра миссий.

Stormbird в начале года прошел кодификации в Министерстве обороны Украины. Новая платформа уже используется в подразделениях Сил обороны Украины для задач по поражению враждебных целей.

Варианты полезной нагрузки нового дрона:

Remora - планирующий боеприпас;

Quadremora - баражирующий боеприпас FPV-типа;

Ретранслятор - устройство для обеспечения постоянной связи вне зоны покрытия наземной инфраструктуры.

Stormbird разработан с учетом требований к малозаметности и живучести современных беспилотников. Компактный планер минимизирует радиолокационную заметность.

Высокий уровень автономности и способность наносить высокоточные удары делают комплекс эффективным в динамических боевых условиях, где точность, продолжительность полета и надежность имеют решающее значение.