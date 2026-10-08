ua en ru
Чт, 08 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Miltech

В Украине создали ударный дрон на базе "дальнобойного" разведчика

12:15 08.10.2026 Чт
2 мин
aimg Константин Широкун
В Украине создали ударный дрон на базе "дальнобойного" разведчика Фото: в Украине создали ударный дрон на базе разведчика (skyeton.com)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Компания Skyeton представила ударный дрон Stormbird, созданный на базе "дальнобойного" разводного беспилотника Raybird.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

В компании отмечают, что Stormbird – это тактический БпАК, специально разработанный для высокоточных ударных миссий. Новый беспилотный комплекс создан на основе архитектуры BPAK Raybird, он предлагает большие возможности интеграции полезной нагрузки и гибкость в выполнении более широкого спектра миссий.

Stormbird в начале года прошел кодификации в Министерстве обороны Украины. Новая платформа уже используется в подразделениях Сил обороны Украины для задач по поражению враждебных целей.

В Украине создали ударный дрон на базе &quot;дальнобойного&quot; разведчика

Варианты полезной нагрузки нового дрона:

  • Remora - планирующий боеприпас;
  • Quadremora - баражирующий боеприпас FPV-типа;
  • Ретранслятор - устройство для обеспечения постоянной связи вне зоны покрытия наземной инфраструктуры.

Stormbird разработан с учетом требований к малозаметности и живучести современных беспилотников. Компактный планер минимизирует радиолокационную заметность.

Высокий уровень автономности и способность наносить высокоточные удары делают комплекс эффективным в динамических боевых условиях, где точность, продолжительность полета и надежность имеют решающее значение.

Ранее сообщалось, что немецкая компания Quantum Systems планирует передать Украине десятки тысяч перехватчиков SPYS, в том числе для борьбы с российскими реактивными дронами.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина испытывает пять моделей скоростных дронов-перехватчиков для борьбы с реактивными "Шахедами". Отдельно Германия будет помогать с дронами-перехватчиками: уже подписан ряд соглашений.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Вторжение России в Украину Дрони
Новости
"Чтобы уберечь систему": в Минэнерго объяснили причины резких отключений света в Украине
"Чтобы уберечь систему": в Минэнерго объяснили причины резких отключений света в Украине
Аналитика
Язык, нефть и ЕС: как Украина и Венгрия договариваются несмотря на публичные ссоры
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Язык, нефть и ЕС: как Украина и Венгрия договариваются несмотря на публичные ссоры