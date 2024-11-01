В Україні створили Раду Координаційного штабу з питань військовополонених

Як повідомив Мельничук, внесено зміни до постанови КМУ від 11.03.2022 N 257 "Про утворення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими".

Зміни передбачають створення Ради Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими з метою формування узгоджених міжвідомчих позицій стратегічного характеру з питань діяльності Координаційного штабу.

Також передбачено створення у складі Координаційного штабу групи ведення переговорного процесу, утворення регіональних представництв (регіональних робочих груп) Координаційного штабу, а також Громадської ради при Координаційному штабі як дієвого інструменту впливу громадськості на процес обміну військовополоненими.