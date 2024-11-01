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В Україні створили Раду Координаційного штабу з питань військовополонених

Фото: в Україні створили Раду Координаційного штабу з питань військовополонених (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Кабінет міністрів погодив створення в Україні Ради Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника Кабінету міністрів у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Як повідомив Мельничук, внесено зміни до постанови КМУ від 11.03.2022 N 257 "Про утворення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими".

Зміни передбачають створення Ради Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими з метою формування узгоджених міжвідомчих позицій стратегічного характеру з питань діяльності Координаційного штабу.

Також передбачено створення у складі Координаційного штабу групи ведення переговорного процесу, утворення регіональних представництв (регіональних робочих груп) Координаційного штабу, а також Громадської ради при Координаційному штабі як дієвого інструменту впливу громадськості на процес обміну військовополоненими.

Обмін полоненими

Нагадаємо, 15 серпня на Ставці верховного головнокомандувача було представлено стратегію повернення полонених.

Зокрема, Україна розширить переговорну групу, яка займається підготовкою обмінів військовополоненими. Туди ввійде ще шість структур.

Керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що пріоритетом у майбутніх обмінах полоненими з Росією будуть тяжко поранені, жінки, та всі, хто захищав "Азовсталь".

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