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В Украине создали Совет Координационного штаба по военнопленным

Фото: в Украине создали Совет Координационного штаба по военнопленным (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Кабинет министров согласовал создание в Украине Совета Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Кабинета министров в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Как сообщил Мельничук, внесены изменения в постановление КМУ от 11.03.2022 N 257 "Об образовании Координационного штаба по обращению с военнопленными".

Изменения предусматривают создание Совета Координационного штаба по обращению с военнопленными с целью формирования согласованных межведомственных позиций стратегического характера по вопросам деятельности Координационного штаба.

Также предусмотрено создание в составе Координационного штаба группы ведения переговорного процесса, создания региональных представительств (региональных рабочих групп) Координационного штаба, а также Общественного совета при Координационном штабе как действенного инструмента влияния общественности на обмен военнопленными.

Обмен пленными

Напомним, 15 августа на Ставке верховного главнокомандующего была представлена стратегия возвращения пленных.

В частности, Украина расширит переговорную группу, занимающуюся подготовкой обменов военнопленными. Туда войдет еще шесть структур.

Руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что приоритетом в будущих обменах пленными с Россией будут тяжело раненые, женщины и все, кто защищал "Азовсталь".

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