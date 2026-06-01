В Україні створили окреме конструкторське бюро з розробки КАБів

14:48 01.06.2026 Пн
2 хв
КАБи розроблятимуть державне КБ та компанія BlueBird Tech
Костянтин Широкун
Фото: в Україні створили окреме конструкторське бюро з розробки КАБів (ukroboronprom.com.ua)

Компанія BlueBird Tech спільно з одним із провідних науково-конструкторських бюро розробляє та готує серійний запуск вітчизняних керованих авіаційних бомб (КАБів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії BlueBird Tech.

До масштабного промислового проекту залучають провідних українських інженерів у сфері ракетобудування. BlueBird Tech та КБ вже перейшли до етапу робіт над першими інженерними задачами.

Зазначається, що рішення стало відповіддю на сучасні виклики фронту – як необхідність масштабування українських високоточних та технологічних ударних рішень.

"Ми об’єднуємося з провідними українськими інженерами та науковцями, щоб поетапно розбирати задачі ракетобудування та аналізувати, які рішення сьогодні найбільш критичні для України. Тому в першу чергу ми почнемо серійно виробляти КАБи українського виробництва", – зазначили у BlueBird Tech.

Що відомо про українські КАБи

У травні стало відомо, що учасник оборонного хабу Brave1 створив першу українську керовану авіаційну бомбу. Розробка тривала 17 місяців. Бомба призначена для ураження укріплень, командних пунктів та інших об'єктів ворога.

Ключові характеристики:

  • бойова частина – 250 кілограмів;
  • здатна вражати цілі за десятки кілометрів від місця пуску;
  • унікальна конструкція, розроблена з нуля українськими фахівцями.

Відомо, що Міноборони вже закупило першу експериментальну партію. Зараз пілоти відпрацьовують бойові сценарії та адаптують застосування нового засобу в реальних умовах війни.

Тим часом РБК-Україна повідомляло, що Україна вже виробляє по три ракети "Фламінго" на добу, а після переходу на власний двигун темпи випуску зростуть відповідно до замовлень.

Також ми писали, що Україна та Німеччина запустили спільну програму Brave Germany - для розвитку оборонних технологій та підтримки військових стартапів.

