В Украине создали отдельное конструкторское бюро по разработке КАБов

К масштабному промышленному проекту привлекают ведущих украинских инженеров в сфере ракетостроения. BlueBird Tech и КБ уже перешли к этапу работ над первыми инженерными задачами.

Отмечается, что решение стало ответом на современные вызовы фронта - как необходимость масштабирования украинских высокоточных и технологических ударных решений.

"Мы объединяемся с ведущими украинскими инженерами и учеными, чтобы поэтапно разбирать задачи ракетостроения и анализировать, какие решения сегодня наиболее критичны для Украины. Поэтому в первую очередь мы начнем серийно производить КАБы украинского производства", - отметили в BlueBird Tech.

Что известно об украинских КАБах

В мае стало известно, что участник оборонного хаба Brave1 создал первую украинскую управляемую авиационную бомбу. Разработка длилась 17 месяцев. Бомба предназначена для поражения укреплений, командных пунктов и других объектов врага.

Ключевые характеристики:

боевая часть - 250 килограммов;

способна поражать цели за десятки километров от места пуска;

уникальная конструкция, разработанная с нуля украинскими специалистами.

Известно, что Минобороны уже закупило первую экспериментальную партию. Сейчас пилоты отрабатывают боевые сценарии и адаптируют применение нового средства в реальных условиях войны.