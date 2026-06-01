В Украине создали отдельное конструкторское бюро по разработке КАБов

14:48 01.06.2026 Пн
2 мин
КАБы будут разрабатывать государственное КБ и компания BlueBird Tech
aimg Константин Широкун
Фото: в Украине создали отдельное конструкторское бюро по разработке КАБов (ukroboronprom.com.ua)

Компания BlueBird Tech совместно с одним из ведущих научно-конструкторских бюро разрабатывает и готовит серийный запуск отечественных управляемых авиационных бомб (КАБов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании BlueBird Tech.

Читайте также: Украина разработала свою первую КАБ, - Федоров

К масштабному промышленному проекту привлекают ведущих украинских инженеров в сфере ракетостроения. BlueBird Tech и КБ уже перешли к этапу работ над первыми инженерными задачами.

Отмечается, что решение стало ответом на современные вызовы фронта - как необходимость масштабирования украинских высокоточных и технологических ударных решений.

"Мы объединяемся с ведущими украинскими инженерами и учеными, чтобы поэтапно разбирать задачи ракетостроения и анализировать, какие решения сегодня наиболее критичны для Украины. Поэтому в первую очередь мы начнем серийно производить КАБы украинского производства", - отметили в BlueBird Tech.

Что известно об украинских КАБах

В мае стало известно, что участник оборонного хаба Brave1 создал первую украинскую управляемую авиационную бомбу. Разработка длилась 17 месяцев. Бомба предназначена для поражения укреплений, командных пунктов и других объектов врага.

Ключевые характеристики:

  • боевая часть - 250 килограммов;
  • способна поражать цели за десятки километров от места пуска;
  • уникальная конструкция, разработанная с нуля украинскими специалистами.

Известно, что Минобороны уже закупило первую экспериментальную партию. Сейчас пилоты отрабатывают боевые сценарии и адаптируют применение нового средства в реальных условиях войны.

Тем временем РБК-Украина сообщало, что Украина уже производит по три ракеты "Фламинго" в сутки, а после перехода на собственный двигатель темпы выпуска вырастут в соответствии с заказами.

Также мы писали, что Украина и Германия запустили совместную программу Brave Germany - для развития оборонных технологий и поддержки военных стартапов.

