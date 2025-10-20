В Україні створили Лігу з FPV-перегонів: що відомо про перші студентські змагання (фото)

Всеукраїнська Ліга з FPV-перегонів: про що йдеться

Студентська технологічна ліга з FPV-перегонів - це напрям українського студентського спорту, який:

стрімко набирає популярність;

поєднує технології, інженерію, швидкість мислення та реакції.

Йдеться про змагання серед вищих та професійно-технічних закладів освіти, які вже сьогодні готують майбутнє української miltech-індустрії.

Дрони - важливий "інструмент" не тільки для військових (фото: надане РБК-Україна)

Лігу було започатковано МОН України, Академією SkyFall (сертифікованим Міністерством оборони України навчальним центром) і ГО "Спортивна студентська спілка України".

Вона є довгостроковою ініціативою, спрямованою:

на популяризацію та розвиток miltech-напрямку в освіті;

на формування середовища, в якому молоді інженери, пілоти й розробники отримують реальні інструменти для створення технологій майбутнього.

Ліга з FPV-перегонів розрахована на молодь (фото: надане РБК-Україна)

Відомо, що Україна сьогодні є світовим лідером у створенні та застосуванні безпілотних систем.

Тож важливо масштабувати цей технологічний прорив через освіту - щоб закріпити стратегічну перевагу, сформувати покоління інноваційних фахівців і забезпечити сталий розвиток індустрії в майбутньому.

Де відбулись перші змагання та хто переміг

Перші всеукраїнські змагання в межах "Студентської технологічної ліги з FPV-перегонів" відбулися на базі Ужгородського національного університету (в місті Ужгород Закарпатської області).

Участь у заході взяли понад 80 команд із 50 закладів вищої та професійно-технічної освіти з усіх регіонів України.

Студенти змагалися у вправності пілотування на 7-дюймових вологозахищених FPV-дронах SHRIKE.

Кожна команда готувалась до змагань по-своєму (фото: надане РБК-Україна)

Примітно, що саме ці БПЛА відомі на фронті як одні з найефективніших засобів ураження, які разом із бомберами VAMPIRE регулярно входять у ТОП-3 за кількістю підтверджених знищень ворожої живої сили та техніки (саме дроном SHRIKE нещодавно вперше в історії знищили у повітрі російський гелікоптер Мі-8).

Студентські змагання проходили на спеціально облаштованій трасі з елементами різного рівня складності, що дозволило учасникам продемонструвати як технічну майстерність, так і швидкість прийняття рішень.

Траса для змагань (фото: надане РБК-Україна)

За об'єктивністю стежила суддівська колегія з представників 10-го армійського корпусу, 9-ї бригади СБС, а також інструкторів Академії SkyFall з бойовим досвідом застосування FPV.

Переможцями змагань стали:

Хмельницький політехнічний фаховий коледж (команда "Жало") - перше місце;

Київський авіаційний інститут - КАІ 3 (команда "Авіатор") - друге місце;

Київський авіаційний інститут - КАІ 1 (команда "LAB35") - третє місце.

Переможці змагань (фото: надане РБК-Україна)

Чим важливе проведення таких змагань серед молоді

Керівник Академії SkyFall Сергій нагадав, що "майбутнє обороноздатності та технологічного розвитку України закладається сьогодні - в молоді, навчальних лабораторіях та студентських проектах".

"Тому ми підтримуємо навчальні заклади, які формують нове покоління фахівців у miltech-індустрії. Ми створили цю Лігу, щоб зміцнити екосистему, яка розвиває інженерну культуру, підтримує молодих фахівців, стимулює розвиток навчальних закладів і дає поштовх технологічному прогресу в країні", - пояснив експерт.

Перевіряти теорію на практиці - завжди важливо (фото: надане РБК-Україна)

Тим часом заступник міністра освіти й науки Андрій Вітренко зауважив, що "Студентська ліга з FPV-перегонів - це про популяризацію досягнень українських технологій та розвиток STEM-освіти, що є одним із пріоритетів міністерства в найближчий час".

Крім того, за його словами, це також і "національно-патріотичне виховання студентської молоді".

"Перші змагання Ліги перевершили мої очікування. Зібралося кілька сотень учасників із 50 закладів освіти зі системи управління МОН та МВС. Це дуже класний формат, він цікавий молоді й ми бачимо перспективи масштабувати змагання та зробити їх періодичними", - повідомив посадовець.

Ліга з FPV-перегонів може стати частиною miltech-освіти (фото: надане РБК-Україна)

Тим часом студент 1 курсу Києво-Могилянської академії (учасник FPV-перегонів) Данило Бега розповів, що його команда багато готувалася в симуляторі й на полігоні.

"За день до змагань ми відтворили трасу у симуляторі, щоб вивчити та адаптуватися до неї. Головний виклик - тут ми літаємо на справжніх FPV-дронах і змагаємося з великою кількістю команд. Тому важливо пристосуватися та перебороти хвилювання, щоб випадково не розбити борт", - поділився юнак.

На його думку, такі змагання - дуже необхідні в наш час.

"Тут команди з усіх куточків України - від Ужгорода до Донецька. Тут можна завести нові знайомства, поділитися досвідом та домовитися про щось нове", - наголосив учасник змагань.

Змагання дронів - не лише важливі, але й цікаві (фото: надане РБК-Україна)

Насамкінець один із суддів - "Mona Lisa" (військовослужбовець 10-го армійського корпусу) - визнав, що ця Ліга "починає нову еру в сфері безпілотних систем".

"Тут зібране студентське ком'юніті, яке показує, що молодь розвивається. Відкриває для себе miltech-компетенції та знання у сфері безпілотних систем", - зауважив він.

Військовий додав, що "такі заходи повинні відбуватися регулярно і залучати студентів з України та країн-партнерів".

"Адже за безпілотними системами майбутнє як у війську, так і в цивільному житті. А те, як молодь тягнеться до знань, до військових, до виробників, до технологій, показує, що ми - непереможні", - підсумував він.