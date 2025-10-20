В Україні створили Лігу з FPV-перегонів: що відомо про перші студентські змагання (фото)

Міністерство освіти й науки та Академія SkyFall започаткували Всеукраїнську Лігу з FPV-перегонів. Йдеться про новий імпульс для розвитку miltech-освіти в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Студентська технологічна ліга з FPV-перегонів - це напрям українського студентського спорту, який:
Йдеться про змагання серед вищих та професійно-технічних закладів освіти, які вже сьогодні готують майбутнє української miltech-індустрії.
Лігу було започатковано МОН України, Академією SkyFall (сертифікованим Міністерством оборони України навчальним центром) і ГО "Спортивна студентська спілка України".
Вона є довгостроковою ініціативою, спрямованою:
Відомо, що Україна сьогодні є світовим лідером у створенні та застосуванні безпілотних систем.
Тож важливо масштабувати цей технологічний прорив через освіту - щоб закріпити стратегічну перевагу, сформувати покоління інноваційних фахівців і забезпечити сталий розвиток індустрії в майбутньому.
Перші всеукраїнські змагання в межах "Студентської технологічної ліги з FPV-перегонів" відбулися на базі Ужгородського національного університету (в місті Ужгород Закарпатської області).
Участь у заході взяли понад 80 команд із 50 закладів вищої та професійно-технічної освіти з усіх регіонів України.
Студенти змагалися у вправності пілотування на 7-дюймових вологозахищених FPV-дронах SHRIKE.
Примітно, що саме ці БПЛА відомі на фронті як одні з найефективніших засобів ураження, які разом із бомберами VAMPIRE регулярно входять у ТОП-3 за кількістю підтверджених знищень ворожої живої сили та техніки (саме дроном SHRIKE нещодавно вперше в історії знищили у повітрі російський гелікоптер Мі-8).
Студентські змагання проходили на спеціально облаштованій трасі з елементами різного рівня складності, що дозволило учасникам продемонструвати як технічну майстерність, так і швидкість прийняття рішень.
За об'єктивністю стежила суддівська колегія з представників 10-го армійського корпусу, 9-ї бригади СБС, а також інструкторів Академії SkyFall з бойовим досвідом застосування FPV.
Переможцями змагань стали:
Керівник Академії SkyFall Сергій нагадав, що "майбутнє обороноздатності та технологічного розвитку України закладається сьогодні - в молоді, навчальних лабораторіях та студентських проектах".
"Тому ми підтримуємо навчальні заклади, які формують нове покоління фахівців у miltech-індустрії. Ми створили цю Лігу, щоб зміцнити екосистему, яка розвиває інженерну культуру, підтримує молодих фахівців, стимулює розвиток навчальних закладів і дає поштовх технологічному прогресу в країні", - пояснив експерт.
Тим часом заступник міністра освіти й науки Андрій Вітренко зауважив, що "Студентська ліга з FPV-перегонів - це про популяризацію досягнень українських технологій та розвиток STEM-освіти, що є одним із пріоритетів міністерства в найближчий час".
Крім того, за його словами, це також і "національно-патріотичне виховання студентської молоді".
"Перші змагання Ліги перевершили мої очікування. Зібралося кілька сотень учасників із 50 закладів освіти зі системи управління МОН та МВС. Це дуже класний формат, він цікавий молоді й ми бачимо перспективи масштабувати змагання та зробити їх періодичними", - повідомив посадовець.
Тим часом студент 1 курсу Києво-Могилянської академії (учасник FPV-перегонів) Данило Бега розповів, що його команда багато готувалася в симуляторі й на полігоні.
"За день до змагань ми відтворили трасу у симуляторі, щоб вивчити та адаптуватися до неї. Головний виклик - тут ми літаємо на справжніх FPV-дронах і змагаємося з великою кількістю команд. Тому важливо пристосуватися та перебороти хвилювання, щоб випадково не розбити борт", - поділився юнак.
На його думку, такі змагання - дуже необхідні в наш час.
"Тут команди з усіх куточків України - від Ужгорода до Донецька. Тут можна завести нові знайомства, поділитися досвідом та домовитися про щось нове", - наголосив учасник змагань.
Насамкінець один із суддів - "Mona Lisa" (військовослужбовець 10-го армійського корпусу) - визнав, що ця Ліга "починає нову еру в сфері безпілотних систем".
"Тут зібране студентське ком'юніті, яке показує, що молодь розвивається. Відкриває для себе miltech-компетенції та знання у сфері безпілотних систем", - зауважив він.
Військовий додав, що "такі заходи повинні відбуватися регулярно і залучати студентів з України та країн-партнерів".
"Адже за безпілотними системами майбутнє як у війську, так і в цивільному житті. А те, як молодь тягнеться до знань, до військових, до виробників, до технологій, показує, що ми - непереможні", - підсумував він.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як в Україні змінюється система закупівель дронів для ЗСУ.
Крім того, ми повідомляли, скільки безпілотників здатна виготовляти українська "оборонка" та за якої умови.
Читайте також, як військові самі замовляють дрони й швидко їх отримують - чим корисна ІТ-система DOT-Chain Defence, що відомо про результати її роботи, та як військовим дозволили оцінювати дрони (хто може залишити відгук).