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В Україні створили дрон з фольгою на крилах (фото)

12:58 17.08.2026 Пн
2 хв
Новий БпЛА від BlueBird Tech використовується для навчання пілотів
aimg Костянтин Широкун
В Україні створили дрон з фольгою на крилах (фото) Фото: в Україні створили дрон з фольгою на крилах (прес-служба BlueBird Tech)
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Українська компанія BlueBird Tech представила новий дрон літакового типу – "Бебрадрон-М". Спецверсія призначена для навчання пілотів та операторів дронів-перехоплювачів.

Про це РБК-Україна повідомили у прес-службі BlueBird Tech.

Зазначається, що "Бебрадрон-М" можна використовувати для імітації фальш-цілі під час відпрацювання сценаріїв протидії повітряній розвідці.

Для підвищення радіолокаційної помітності на крила БпЛА наносять фольговані матеріали, після чого апарат створює додаткову радіолокаційну відмітку та дозволяє відпрацьовувати сценарії з великою кількістю повітряних цілей.

В Україні створили дрон з фольгою на крилах (фото)

Особливості нового БпЛА літакового типу "Бебрадрон-М"

За конструкцією та принципом роботи "Бебрадрон-М" схожий із бойовим безпілотником "Бебрадрон". Відмінності лише є у "начинці" дрона.

Так, нова модифікація не має бойової частини, але може нести корисне навантаження до 2 кг. Крім того, у "Бебрадроні-мішені" відсутній круїз-контроль та навігаційні системи.

Базова комплектація БпЛА літакового типу включає:

  • сутінкову камеру;
  • аналоговий відеозв’язок;
  • керування на частоті 915 МГц;
  • аккумулятор 6S3P.

Проте, за бажанням замовника конфігурацію можна змінити та встановити потрібні комплектуючі. У такому випадку вартість розраховується окремо залежно від обраної комплектації.

В Україні створили дрон з фольгою на крилах (фото)

Керується "Бебрадрон-М" оператором. Крейсерська швидкість БпЛА становить 70 км/год, максимальна – до 115 км/год. Тривалість польоту – до 25 хвилин, радіус – до 30 км. Апарат може працювати на висоті від 200 до 700 метрів. "Бебрадрон-М" запускається за допомогою пневмокатапульти та має функцію автозльоту.

Нагадаємо, напередодні російські пропагандисти показали сюжет про застосування ударного дрона БМ-35 з реактивним двигуном, який здатний розвивати швидкість понад 350 км/год і летіти на відстань понад 200 км.

Минулого місяця експерт для РБК-Україна пояснював, чим ЗСУ знищуватимуть реактивні "Шахеди" у майбутньому.

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