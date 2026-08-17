В Украине создали дрон с фольгой на крыльях (фото)
Украинская компания BlueBird Tech представила новый дрон самолетного типа – "Бебрадрон-М". Спецверсия предназначена для обучения пилотов и операторов дронов-перехватчиков.
Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе BlueBird Tech.
Отмечается, что "Бебрадрон-М" можно использовать для имитации фальш-цели при отработке сценариев противодействия воздушной разведке.
Для повышения радиолокационной заметности на крылья БпЛА наносят фольгированные материалы, после чего аппарат создает дополнительную отметку и позволяет отрабатывать сценарии с большим количеством воздушных целей.
Особенности нового БпЛА самолетного типа "Бебрадрон-М"
По конструкции и принципу работы "Бебрадрон-М" схож с боевым беспилотником "Бебрадрон". Различия только есть в "начинке" дрона.
Да, новая модификация не имеет боевой части, но может нести полезную нагрузку до 2 кг. Кроме того, в "Бебрадроне-мишени" отсутствует круиз-контроль и навигационные системы.
Базовая комплектация БпЛА самолетного типа включает:
- сумеречную камеру;
- аналоговая видеосвязь;
- управление на частоте 915 МГц;
- аккумулятор 6S3P.
Однако, по желанию заказчика, конфигурацию можно изменить и установить нужные комплектующие. В этом случае стоимость рассчитывается отдельно в зависимости от выбранной комплектации.
Управляется "Бебрадрон-М" оператором. Крейсерская скорость БПЛА составляет 70 км/ч, максимальная – до 115 км/ч. Продолжительность полета – до 25 минут, радиус – до 30 км. Аппарат может работать на высоте от 200 до 700 метров. "Бебрадрон-М" запускается с помощью пневмокатапульта и имеет функцию автослета.
Напомним, накануне российские пропагандисты показали сюжет о применении ударного дрона БМ-35 с реактивным двигателем, способным развивать скорость более 350 км/ч и лететь на расстояние более 200 км.
В прошлом месяце эксперт для РБК-Украина объяснял, чем ВСУ будут уничтожать реактивные "Шахеды" в будущем.