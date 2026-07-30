В Україні стрімко зростає попит на приватні будинки: де ціни найвищі
У першому півріччі 2026 року українці значно активніше цікавилися купівлею приватних будинків. Найбільше зростання попиту зафіксували у Миколаївській, Київській, Черкаській, Одеській та Дніпропетровській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані OLX Нерухомість.
Головне:
- Стрибок попиту: У першому півріччі 2026 року інтерес українців до купівлі приватних будинків у багатьох регіонах зріс на понад 50%.
- Регіони-лідери: Найбільше зростання кількості відгуків у червні порівняно із січнем зафіксували в Миколаївській, Київській, Черкаській, Одеській та Дніпропетровській областях.
- Де найдорожча нерухомість: Лідерами за вартістю залишаються Київ, Київська область та Закарпаття.
- Найдешевші варіанти: Найнижча медіанна ціна житла зафіксована у Чернігівській та Сумській областях через безпековий фактор.
За даними дослідження, після завершення зими інтерес до купівлі приватних будинків у багатьох регіонах зріс більш ніж на 50%. Хоча в червні активність дещо знизилася порівняно з весняними піками, загалом українці шукали заміську нерухомість значно частіше, ніж на початку року.
Де попит зріс найбільше
Якщо порівнювати червень із січнем, найбільше зростання кількості відгуків на оголошення зафіксували:
- Миколаївська область - +67%;
- Київська область - +56%;
- Черкаська область - +55%;
- Одеська область - +53%;
- Дніпропетровська область - +50%.
Також суттєве зростання попиту спостерігалося у:
- Полтавській області - +49%;
- Житомирській - +47%;
- Чернівецькій - +42%;
- Закарпатській - +35%;
- Хмельницькій - +33%;
- Кіровоградській - +27%.
У Волинській, Рівненській та Івано-Франківській областях попит зріс на 24%.
Як пояснила керівниця сектору з розвитку продажів OLX Нерухомість Оксана Остапчук, різке зростання попиту в Миколаївській області може бути пов'язане з доступнішою вартістю житла, її зниженням порівняно з іншими регіонами, а також переїздом людей із прифронтових територій.
"Враховуючи обстріли, люди шукають автономне житло та, ймовірно, готуються заздалегідь до зими. Безпекова ситуація залишається головним стримувальним фактором для частини покупців", - зазначила вона.
Коли українці найчастіше шукали будинки
Найбільш активними місяцями першого півріччя стали березень і травень.
У березні найбільше зростання кількості відгуків порівняно із січнем зафіксували:
- Полтавська область - +79%;
- Дніпропетровська - +72%;
- Чернігівська - +67%;
- Житомирська - +59%.
У травні найбільшу активність покупців показали:
- Київська область - +76%;
- Черкаська - +62%;
- Одеська - +59%;
- Чернівецька - +48%;
- Закарпатська - +45%.
Водночас у Херсонській області ринок продовжив скорочуватися. У червні попит був на 31,5% нижчим, ніж у січні, а порівняно з травнем зменшився ще на 37%.
Як змінилися ціни
Аналітики зазначають, що прямої залежності між зростанням попиту та вартістю будинків немає.
Наприклад, у Київській області медіанна ціна за шість місяців зросла на 6% - із 5,28 млн гривень у січні до 5,59 млн гривень у червні.
Схожа тенденція спостерігалася:
- у Львівській області, де медіанна ціна збільшилася майже на 10% - до 4,43 млн гривень;
- у Волинській області - до 3,14 млн гривень.
На Миколаївщині, попри найбільший приріст попиту, медіанна вартість приватного будинку зросла лише на 4% - до 900 тисяч гривень.
Водночас у Вінницькій області ціни знизилися - із 3,05 млн гривень у січні до 2,88 млн гривень у червні, хоча навесні інтерес покупців був високим.
У Києві, навпаки, активність покупців у червні дещо зменшилася, але медіанна ціна приватного будинку саме в цей місяць досягла максимуму.
Де найдорожче і найдешевше купувати будинок
Найдорожчими для купівлі приватного будинку залишаються:
- Київ - 10,46-11,08 млн гривень;
- Київська область - понад 5,5 млн гривень;
- Закарпатська область - 5,27-5,38 млн гривень.
До регіонів, де медіанна вартість перевищує 4 млн гривень, також належать Львівська, Івано-Франківська та Одеська області.
У середньому ціновому сегменті перебувають:
- Полтавська область - близько 1,1 млн гривень;
- Житомирська - майже 1,2 млн гривень;
- Кіровоградська - 1,2 млн гривень;
- Тернопільська - 2,1 млн гривень;
- Вінницька - 2,8 млн гривень.
Найдешевші приватні будинки у червні були в Чернігівській області, де медіанна ціна становила 474 тисячі гривень, та Сумській області - 897 тисяч гривень. В OLX пов'язують це насамперед із безпековою ситуацією.
Раніше РБК-Україна розповідало, що ринок приватної нерухомості в Україні залишається неоднорідним. Найбільші ціни на будинки традиційно фіксують у Києві та західних областях, тоді як у прифронтових регіонах житло коштує значно дешевше. На вартість нерухомості насамперед впливають безпекова ситуація, попит і регіональні особливості.
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