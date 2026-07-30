В Україні стрімко зростає попит на приватні будинки: де ціни найвищі

У першому півріччі 2026 року українці значно активніше цікавилися купівлею приватних будинків. Найбільше зростання попиту зафіксували у Миколаївській, Київській, Черкаській, Одеській та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані OLX Нерухомість.

Головне: Стрибок попиту: У першому півріччі 2026 року інтерес українців до купівлі приватних будинків у багатьох регіонах зріс на понад 50%.

У першому півріччі 2026 року інтерес українців до купівлі приватних будинків у багатьох регіонах зріс на понад 50%. Регіони-лідери: Найбільше зростання кількості відгуків у червні порівняно із січнем зафіксували в Миколаївській, Київській, Черкаській, Одеській та Дніпропетровській областях.

Найбільше зростання кількості відгуків у червні порівняно із січнем зафіксували в Миколаївській, Київській, Черкаській, Одеській та Дніпропетровській областях. Де найдорожча нерухомість: Лідерами за вартістю залишаються Київ, Київська область та Закарпаття.

Лідерами за вартістю залишаються Київ, Київська область та Закарпаття. Найдешевші варіанти: Найнижча медіанна ціна житла зафіксована у Чернігівській та Сумській областях через безпековий фактор.

За даними дослідження, після завершення зими інтерес до купівлі приватних будинків у багатьох регіонах зріс більш ніж на 50%. Хоча в червні активність дещо знизилася порівняно з весняними піками, загалом українці шукали заміську нерухомість значно частіше, ніж на початку року.

Де попит зріс найбільше

Якщо порівнювати червень із січнем, найбільше зростання кількості відгуків на оголошення зафіксували:

Миколаївська область - +67%;

Київська область - +56%;

Черкаська область - +55%;

Одеська область - +53%;

Дніпропетровська область - +50%.

Також суттєве зростання попиту спостерігалося у:

Полтавській області - +49%;

Житомирській - +47%;

Чернівецькій - +42%;

Закарпатській - +35%;

Хмельницькій - +33%;

Кіровоградській - +27%.

У Волинській, Рівненській та Івано-Франківській областях попит зріс на 24%.

Як пояснила керівниця сектору з розвитку продажів OLX Нерухомість Оксана Остапчук, різке зростання попиту в Миколаївській області може бути пов'язане з доступнішою вартістю житла, її зниженням порівняно з іншими регіонами, а також переїздом людей із прифронтових територій.

"Враховуючи обстріли, люди шукають автономне житло та, ймовірно, готуються заздалегідь до зими. Безпекова ситуація залишається головним стримувальним фактором для частини покупців", - зазначила вона.

Коли українці найчастіше шукали будинки

Найбільш активними місяцями першого півріччя стали березень і травень.

У березні найбільше зростання кількості відгуків порівняно із січнем зафіксували:

Полтавська область - +79%;

Дніпропетровська - +72%;

Чернігівська - +67%;

Житомирська - +59%.

У травні найбільшу активність покупців показали:

Київська область - +76%;

Черкаська - +62%;

Одеська - +59%;

Чернівецька - +48%;

Закарпатська - +45%.

Водночас у Херсонській області ринок продовжив скорочуватися. У червні попит був на 31,5% нижчим, ніж у січні, а порівняно з травнем зменшився ще на 37%.

Як змінилися ціни

Аналітики зазначають, що прямої залежності між зростанням попиту та вартістю будинків немає.

Наприклад, у Київській області медіанна ціна за шість місяців зросла на 6% - із 5,28 млн гривень у січні до 5,59 млн гривень у червні.

Схожа тенденція спостерігалася:

у Львівській області , де медіанна ціна збільшилася майже на 10% - до 4,43 млн гривень;

, де медіанна ціна збільшилася майже на 10% - до 4,43 млн гривень; у Волинській області - до 3,14 млн гривень.

На Миколаївщині, попри найбільший приріст попиту, медіанна вартість приватного будинку зросла лише на 4% - до 900 тисяч гривень.

Водночас у Вінницькій області ціни знизилися - із 3,05 млн гривень у січні до 2,88 млн гривень у червні, хоча навесні інтерес покупців був високим.

У Києві, навпаки, активність покупців у червні дещо зменшилася, але медіанна ціна приватного будинку саме в цей місяць досягла максимуму.

Де найдорожче і найдешевше купувати будинок

Найдорожчими для купівлі приватного будинку залишаються:

Київ - 10,46-11,08 млн гривень;

Київська область - понад 5,5 млн гривень;

Закарпатська область - 5,27-5,38 млн гривень.

До регіонів, де медіанна вартість перевищує 4 млн гривень, також належать Львівська, Івано-Франківська та Одеська області.

У середньому ціновому сегменті перебувають:

Полтавська область - близько 1,1 млн гривень;

Житомирська - майже 1,2 млн гривень;

Кіровоградська - 1,2 млн гривень;

Тернопільська - 2,1 млн гривень;

Вінницька - 2,8 млн гривень.

Найдешевші приватні будинки у червні були в Чернігівській області, де медіанна ціна становила 474 тисячі гривень, та Сумській області - 897 тисяч гривень. В OLX пов'язують це насамперед із безпековою ситуацією.