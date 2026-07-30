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В Україні стрімко зростає попит на приватні будинки: де ціни найвищі

09:15 30.07.2026 Чт
4 хв
Влітку українці почали активніше шукати приватні будинки
aimg Тетяна Веремєєва
В Україні стрімко зростає попит на приватні будинки: де ціни найвищі Фото: В Україні росте попит на приватні будинки (pixabay.com)
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У першому півріччі 2026 року українці значно активніше цікавилися купівлею приватних будинків. Найбільше зростання попиту зафіксували у Миколаївській, Київській, Черкаській, Одеській та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані OLX Нерухомість.

Головне:

  • Стрибок попиту: У першому півріччі 2026 року інтерес українців до купівлі приватних будинків у багатьох регіонах зріс на понад 50%.
  • Регіони-лідери: Найбільше зростання кількості відгуків у червні порівняно із січнем зафіксували в Миколаївській, Київській, Черкаській, Одеській та Дніпропетровській областях.
  • Де найдорожча нерухомість: Лідерами за вартістю залишаються Київ, Київська область та Закарпаття.
  • Найдешевші варіанти: Найнижча медіанна ціна житла зафіксована у Чернігівській та Сумській областях через безпековий фактор.

За даними дослідження, після завершення зими інтерес до купівлі приватних будинків у багатьох регіонах зріс більш ніж на 50%. Хоча в червні активність дещо знизилася порівняно з весняними піками, загалом українці шукали заміську нерухомість значно частіше, ніж на початку року.

Де попит зріс найбільше

Якщо порівнювати червень із січнем, найбільше зростання кількості відгуків на оголошення зафіксували:

  • Миколаївська область - +67%;
  • Київська область - +56%;
  • Черкаська область - +55%;
  • Одеська область - +53%;
  • Дніпропетровська область - +50%.

Також суттєве зростання попиту спостерігалося у:

  • Полтавській області - +49%;
  • Житомирській - +47%;
  • Чернівецькій - +42%;
  • Закарпатській - +35%;
  • Хмельницькій - +33%;
  • Кіровоградській - +27%.

У Волинській, Рівненській та Івано-Франківській областях попит зріс на 24%.

Як пояснила керівниця сектору з розвитку продажів OLX Нерухомість Оксана Остапчук, різке зростання попиту в Миколаївській області може бути пов'язане з доступнішою вартістю житла, її зниженням порівняно з іншими регіонами, а також переїздом людей із прифронтових територій.

"Враховуючи обстріли, люди шукають автономне житло та, ймовірно, готуються заздалегідь до зими. Безпекова ситуація залишається головним стримувальним фактором для частини покупців", - зазначила вона.

Коли українці найчастіше шукали будинки

Найбільш активними місяцями першого півріччя стали березень і травень.

У березні найбільше зростання кількості відгуків порівняно із січнем зафіксували:

  • Полтавська область - +79%;
  • Дніпропетровська - +72%;
  • Чернігівська - +67%;
  • Житомирська - +59%.

У травні найбільшу активність покупців показали:

  • Київська область - +76%;
  • Черкаська - +62%;
  • Одеська - +59%;
  • Чернівецька - +48%;
  • Закарпатська - +45%.

Водночас у Херсонській області ринок продовжив скорочуватися. У червні попит був на 31,5% нижчим, ніж у січні, а порівняно з травнем зменшився ще на 37%.

Як змінилися ціни

Аналітики зазначають, що прямої залежності між зростанням попиту та вартістю будинків немає.

Наприклад, у Київській області медіанна ціна за шість місяців зросла на 6% - із 5,28 млн гривень у січні до 5,59 млн гривень у червні.

Схожа тенденція спостерігалася:

  • у Львівській області, де медіанна ціна збільшилася майже на 10% - до 4,43 млн гривень;
  • у Волинській області - до 3,14 млн гривень.

На Миколаївщині, попри найбільший приріст попиту, медіанна вартість приватного будинку зросла лише на 4% - до 900 тисяч гривень.

Водночас у Вінницькій області ціни знизилися - із 3,05 млн гривень у січні до 2,88 млн гривень у червні, хоча навесні інтерес покупців був високим.

У Києві, навпаки, активність покупців у червні дещо зменшилася, але медіанна ціна приватного будинку саме в цей місяць досягла максимуму.

Де найдорожче і найдешевше купувати будинок

Найдорожчими для купівлі приватного будинку залишаються:

  • Київ - 10,46-11,08 млн гривень;
  • Київська область - понад 5,5 млн гривень;
  • Закарпатська область - 5,27-5,38 млн гривень.

До регіонів, де медіанна вартість перевищує 4 млн гривень, також належать Львівська, Івано-Франківська та Одеська області.

У середньому ціновому сегменті перебувають:

  • Полтавська область - близько 1,1 млн гривень;
  • Житомирська - майже 1,2 млн гривень;
  • Кіровоградська - 1,2 млн гривень;
  • Тернопільська - 2,1 млн гривень;
  • Вінницька - 2,8 млн гривень.

Найдешевші приватні будинки у червні були в Чернігівській області, де медіанна ціна становила 474 тисячі гривень, та Сумській області - 897 тисяч гривень. В OLX пов'язують це насамперед із безпековою ситуацією.

Раніше РБК-Україна розповідало, що ринок приватної нерухомості в Україні залишається неоднорідним. Найбільші ціни на будинки традиційно фіксують у Києві та західних областях, тоді як у прифронтових регіонах житло коштує значно дешевше. На вартість нерухомості насамперед впливають безпекова ситуація, попит і регіональні особливості.

Також ми писали, у яких регіонах найбільше подорожчала оренда приватних будинків.

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