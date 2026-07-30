В Украине стремительно растет спрос на частные дома: где цены самые высокие
В первом полугодии 2026 года украинцы гораздо активнее интересовались покупкой частных домов. Наибольший рост спроса был зафиксирован в Николаевской, Киевской, Черкасской, Одесской и Днепропетровской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Недвижимость.
Главное:
- Прыжок спроса: В первом полугодии 2026 года интерес украинцев к покупке частных домов во многих регионах вырос более чем на 50%.
- Регионы-лидеры: Наибольший рост откликов в июне по сравнению с январем зафиксировали в Николаевской, Киевской, Черкасской, Одесской и Днепропетровской областях.
- Где самая дорогая недвижимость: Лидерами по стоимости остаются Киев, Киевская область и Закарпатье.
- Самые дешевые варианты: Самая низкая медианная цена жилья зафиксирована в Черниговской и Сумской областях из-за фактора безопасности.
По данным исследования, после завершения зимы интерес к покупке частных домов во многих регионах вырос более чем на 50%. Хотя в июне активность несколько снизилась по сравнению с весенними пиками, в целом украинцы искали загородную недвижимость гораздо чаще, чем в начале года.
Где спрос вырос больше всего
Если сравнивать июнь с январем, наибольший рост откликов на объявление зафиксировали:
- Николаевская область - +67%;
- Киевская область - +56%;
- Черкасская область - +55%;
- Одесская область - +53%;
- Днепропетровская область - +50%.
Также существенный рост спроса наблюдался в:
- Полтавской области - +49%;
- Житомирской - +47%;
- Черновицкой - +42%;
- Закарпатской - +35%;
- Хмельницкой - +33%;
- Кировоградской - +27%.
В Волынской, Ровенской и Ивано-Франковской областях спрос вырос на 24%.
Как объяснила руководитель сектора по развитию продаж OLX Недвижимость Оксана Остапчук, резкий рост спроса в Николаевской области может быть связан с более доступной стоимостью жилья, ее снижением по сравнению с другими регионами, а также переездом людей с прифронтовых территорий.
"Учитывая обстрелы, люди ищут автономное жилье и, вероятно, готовятся заранее к зиме. Ситуация с безопасностью остается главным сдерживающим фактором для части покупателей", - отметила она.
Когда украинцы чаще всего искали дома
Наиболее активными месяцами первого полугодия стали март и май.
В марте самый большой рост количества отзывов по сравнению с январем зафиксировали:
- Полтавская область - +79%;
- Днепропетровская - +72%;
- Черниговская - +67%;
- Житомирская - +59%.
В мае наибольшую активность покупателей показали:
- Киевская область - +76%;
- Черкасская - +62%;
- Одесская - +59%;
- Черновицкая - +48%;
- Закарпатская - +45%.
В то же время в Херсонской области рынок продолжил сокращаться. В июне спрос был на 31,5% ниже, чем в январе, а по сравнению с маем уменьшился еще на 37%.
Как изменились цены
Аналитики отмечают, что прямой зависимости между ростом спроса и стоимостью домов нет.
К примеру, в Киевской области медианная цена за шесть месяцев выросла на 6% - с 5,28 млн гривен в январе до 5,59 млн гривен в июне.
Похожая тенденция наблюдалась:
- во Львовской области, где медианная цена увеличилась почти на 10% - до 4,43 млн гривен;
- в Волынской области - до 3,14 млн гривен.
В Николаевской области, несмотря на наибольший прирост спроса, медианная стоимость частного дома выросла всего на 4% - до 900 тысяч гривен.
В то же время в Винницкой области цены снизились - с 3,05 млн гривен в январе до 2,88 млн гривен в июне, хотя весной интерес покупателей был высоким.
В Киеве, напротив, активность покупателей в июне несколько уменьшилась, но медианная цена частного дома именно в этот месяц достигла максимума.
Где дороже и дешевле всего покупать дом
Самыми дорогими для покупки частного дома остаются:
- Киев - 10,46-11,08 млн гривен;
- Киевская область - более 5,5 млн гривен;
- Закарпатская область - 5,27-5,38 млн гривен.
К регионам, где медианная стоимость превышает 4 млн гривен, также относятся Львовская, Ивано-Франковская и Одесская области.
В среднем ценовом сегменте находятся:
- Полтавская область - около 1,1 млн гривен;
- Житомирская - почти 1,2 млн гривен;
- Кировоградская - 1,2 млн гривен;
- Тернопольская - 2,1 млн гривен;
- Винницкая - 2,8 млн гривен.
Самые дешевые частные дома в июне были в Черниговской области, где медианная цена составила 474 тысяч гривен, и Сумской области - 897 тысяч гривен. В OLX связывают это, прежде всего, с ситуацией с безопасностью.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что рынок частной недвижимости в Украине остается неоднородным. Наибольшие цены на дома традиционно фиксируют в Киеве и западных областях, в то время как в прифронтовых регионах жилье стоит значительно дешевле. На стоимость недвижимости в первую очередь влияют ситуация с безопасностью, спрос и региональные особенности.
Также мы писали, в каких регионах больше всего подорожала аренда частных домов.