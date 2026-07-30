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В Украине стремительно растет спрос на частные дома: где цены самые высокие

09:15 30.07.2026 Чт
4 мин
Летом украинцы начали активнее искать частные дома
aimg Татьяна Веремеева
В Украине стремительно растет спрос на частные дома: где цены самые высокие Фото: В Украине растет спрос на частные дома (pixabay.com)
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В первом полугодии 2026 года украинцы гораздо активнее интересовались покупкой частных домов. Наибольший рост спроса был зафиксирован в Николаевской, Киевской, Черкасской, Одесской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Недвижимость.

Главное:

  • Прыжок спроса: В первом полугодии 2026 года интерес украинцев к покупке частных домов во многих регионах вырос более чем на 50%.
  • Регионы-лидеры: Наибольший рост откликов в июне по сравнению с январем зафиксировали в Николаевской, Киевской, Черкасской, Одесской и Днепропетровской областях.
  • Где самая дорогая недвижимость: Лидерами по стоимости остаются Киев, Киевская область и Закарпатье.
  • Самые дешевые варианты: Самая низкая медианная цена жилья зафиксирована в Черниговской и Сумской областях из-за фактора безопасности.

По данным исследования, после завершения зимы интерес к покупке частных домов во многих регионах вырос более чем на 50%. Хотя в июне активность несколько снизилась по сравнению с весенними пиками, в целом украинцы искали загородную недвижимость гораздо чаще, чем в начале года.

Где спрос вырос больше всего

Если сравнивать июнь с январем, наибольший рост откликов на объявление зафиксировали:

  • Николаевская область - +67%;
  • Киевская область - +56%;
  • Черкасская область - +55%;
  • Одесская область - +53%;
  • Днепропетровская область - +50%.

Также существенный рост спроса наблюдался в:

  • Полтавской области - +49%;
  • Житомирской - +47%;
  • Черновицкой - +42%;
  • Закарпатской - +35%;
  • Хмельницкой - +33%;
  • Кировоградской - +27%.

В Волынской, Ровенской и Ивано-Франковской областях спрос вырос на 24%.

Как объяснила руководитель сектора по развитию продаж OLX Недвижимость Оксана Остапчук, резкий рост спроса в Николаевской области может быть связан с более доступной стоимостью жилья, ее снижением по сравнению с другими регионами, а также переездом людей с прифронтовых территорий.

"Учитывая обстрелы, люди ищут автономное жилье и, вероятно, готовятся заранее к зиме. Ситуация с безопасностью остается главным сдерживающим фактором для части покупателей", - отметила она.

Когда украинцы чаще всего искали дома

Наиболее активными месяцами первого полугодия стали март и май.

В марте самый большой рост количества отзывов по сравнению с январем зафиксировали:

  • Полтавская область - +79%;
  • Днепропетровская - +72%;
  • Черниговская - +67%;
  • Житомирская - +59%.

В мае наибольшую активность покупателей показали:

  • Киевская область - +76%;
  • Черкасская - +62%;
  • Одесская - +59%;
  • Черновицкая - +48%;
  • Закарпатская - +45%.

В то же время в Херсонской области рынок продолжил сокращаться. В июне спрос был на 31,5% ниже, чем в январе, а по сравнению с маем уменьшился еще на 37%.

Как изменились цены

Аналитики отмечают, что прямой зависимости между ростом спроса и стоимостью домов нет.

К примеру, в Киевской области медианная цена за шесть месяцев выросла на 6% - с 5,28 млн гривен в январе до 5,59 млн гривен в июне.

Похожая тенденция наблюдалась:

  • во Львовской области, где медианная цена увеличилась почти на 10% - до 4,43 млн гривен;
  • в Волынской области - до 3,14 млн гривен.

В Николаевской области, несмотря на наибольший прирост спроса, медианная стоимость частного дома выросла всего на 4% - до 900 тысяч гривен.

В то же время в Винницкой области цены снизились - с 3,05 млн гривен в январе до 2,88 млн гривен в июне, хотя весной интерес покупателей был высоким.

В Киеве, напротив, активность покупателей в июне несколько уменьшилась, но медианная цена частного дома именно в этот месяц достигла максимума.

Где дороже и дешевле всего покупать дом

Самыми дорогими для покупки частного дома остаются:

  • Киев - 10,46-11,08 млн гривен;
  • Киевская область - более 5,5 млн гривен;
  • Закарпатская область - 5,27-5,38 млн гривен.

К регионам, где медианная стоимость превышает 4 млн гривен, также относятся Львовская, Ивано-Франковская и Одесская области.

В среднем ценовом сегменте находятся:

  • Полтавская область - около 1,1 млн гривен;
  • Житомирская - почти 1,2 млн гривен;
  • Кировоградская - 1,2 млн гривен;
  • Тернопольская - 2,1 млн гривен;
  • Винницкая - 2,8 млн гривен.

Самые дешевые частные дома в июне были в Черниговской области, где медианная цена составила 474 тысяч гривен, и Сумской области - 897 тысяч гривен. В OLX связывают это, прежде всего, с ситуацией с безопасностью.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что рынок частной недвижимости в Украине остается неоднородным. Наибольшие цены на дома традиционно фиксируют в Киеве и западных областях, в то время как в прифронтовых регионах жилье стоит значительно дешевле. На стоимость недвижимости в первую очередь влияют ситуация с безопасностью, спрос и региональные особенности.

Также мы писали, в каких регионах больше всего подорожала аренда частных домов.

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