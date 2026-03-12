В Украине стипендию будут платить по новым правилам: что изменится с 1 сентября
В Украине расширят перечень получателей стипендий. При этом размер выплат существенно увеличат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьера Украины Юлию Свириденко в Telegram.
Кто будет получать выплаты по-новому
"В ответ на запросы студентов правительство урегулировало порядок выплат для студентов частных учреждений высшего образования, которые также учатся за счет государственного заказа", - отметила Свириденко.
Это означает, что студенты-бюджетники в частных университетах и академиях теперь будут иметь те же стипендии, что и студенты-бюджетники государственных вузов.
Размер стипендии и сроки
Нововведения вступят в силу уже с 1 сентября.
Как отметила глава украинского правительства, минимальный стипендии составит не менее 4000 грн.
"В этом году минимальная стипендия вырастет вдвое по сравнению с 2025 годом", - добавила она.
Откуда возьмут деньги
Финансирование повышенных стипендий уже заложено в государственный бюджет. Деньги предусмотрены бюджетными назначениями Министерства образования и науки на 2026 год.
По словам Свириденко, это решение явилось результатом прямого взаимодействия с молодежью, чьи предложения повлияли на государственную политику. Цель реформы - создать достойные условия для жизни и развития украинских студентов внутри страны.
К слову, в Госбюджете-2026 на академические и именные стипендии предусмотрели 6,6 млрд гривен. Это на 1,2 млрд гривен больше, чем в 2025 году.