В Украине стипендию будут платить по новым правилам: что изменится с 1 сентября

В Украине расширят перечень получателей стипендий. При этом размер выплат существенно увеличат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьера Украины Юлию Свириденко в Telegram .

Кто будет получать выплаты по-новому

"В ответ на запросы студентов правительство урегулировало порядок выплат для студентов частных учреждений высшего образования, которые также учатся за счет государственного заказа", - отметила Свириденко.

Это означает, что студенты-бюджетники в частных университетах и ​​академиях теперь будут иметь те же стипендии, что и студенты-бюджетники государственных вузов.

Размер стипендии и сроки

Нововведения вступят в силу уже с 1 сентября.

Как отметила глава украинского правительства, минимальный стипендии составит не менее 4000 грн.

"В этом году минимальная стипендия вырастет вдвое по сравнению с 2025 годом", - добавила она.

Откуда возьмут деньги

Финансирование повышенных стипендий уже заложено в государственный бюджет. Деньги предусмотрены бюджетными назначениями Министерства образования и науки на 2026 год.

По словам Свириденко, это решение явилось результатом прямого взаимодействия с молодежью, чьи предложения повлияли на государственную политику. Цель реформы - создать достойные условия для жизни и развития украинских студентов внутри страны.