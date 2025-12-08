В Україні вдвічі виростуть стипендії: коли студентам чекати підвищених виплат
З вересня 2026 року студенти університетів та коледжів отримуватимуть удвічі більші виплати. У Держбюджеті передбачено 6,6 млрд грн на академічні та іменні стипендії - на 1,2 млрд грн більше, ніж у 2025 році.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Міністерство фінансів у Telegram.
Як зміняться стипендії із 2026 року
Що змінюється:
- університети: зростуть усі види стипендій - від мінімальної академічної до президентської та галузевих;
- коледжі: аналогічне підвищення для мінімальної, підвищеної, галузевих та іменних стипендій.
"Що стосується закладів вищої освіти - базова стипендія має зрости вдвічі - до 4000 тисяч гривень", - повідомило МОН у коментарі РБК-Україна.
Додамо, що базова стипендія у коледжах зросте із 1 510 гривень до 3 020 гривень. Найвищі виплати передбачені по президентській стипендії - 15 200 гривень у коледжах та 20 тисяч в університетах.
У МОН також наголошують, що підвищення стипендій - це інвестиція у майбутнє молоді, розвиток людського капіталу та стимул до якісної освіти в Україні.
Розмір стипендії у коледжах (інфографіка: Мінфінансів)
Розмір стипендії в університетах (інфографіка: Мінфінансів)
