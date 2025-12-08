В Україні вдвічі виростуть стипендії: коли студентам чекати підвищених виплат

Як зміняться стипендії із 2026 року

Що змінюється:

університети: зростуть усі види стипендій - від мінімальної академічної до президентської та галузевих;

зростуть усі види стипендій - від мінімальної академічної до президентської та галузевих; коледжі: аналогічне підвищення для мінімальної, підвищеної, галузевих та іменних стипендій.

"Що стосується закладів вищої освіти - базова стипендія має зрости вдвічі - до 4000 тисяч гривень", - повідомило МОН у коментарі РБК-Україна.

Додамо, що базова стипендія у коледжах зросте із 1 510 гривень до 3 020 гривень. Найвищі виплати передбачені по президентській стипендії - 15 200 гривень у коледжах та 20 тисяч в університетах.

У МОН також наголошують, що підвищення стипендій - це інвестиція у майбутнє молоді, розвиток людського капіталу та стимул до якісної освіти в Україні.

Розмір стипендії у коледжах (інфографіка: Мінфінансів)

Розмір стипендії в університетах (інфографіка: Мінфінансів)