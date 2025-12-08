UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

В Україні вдвічі виростуть стипендії: коли студентам чекати підвищених виплат

Студентські стипендії зростуть вдвічі (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

З вересня 2026 року студенти університетів та коледжів отримуватимуть удвічі більші виплати. У Держбюджеті передбачено 6,6 млрд грн на академічні та іменні стипендії - на 1,2 млрд грн більше, ніж у 2025 році.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Міністерство фінансів у Telegram.

Як зміняться стипендії із 2026 року

Що змінюється:

  • університети: зростуть усі види стипендій - від мінімальної академічної до президентської та галузевих;
  • коледжі: аналогічне підвищення для мінімальної, підвищеної, галузевих та іменних стипендій.

"Що стосується закладів вищої освіти - базова стипендія має зрости вдвічі - до 4000 тисяч гривень", - повідомило МОН у коментарі РБК-Україна.

Додамо, що базова стипендія у коледжах зросте із 1 510 гривень до 3 020 гривень. Найвищі виплати передбачені по президентській стипендії - 15 200 гривень у коледжах та 20 тисяч в університетах. 

У МОН також наголошують, що підвищення стипендій - це інвестиція у майбутнє молоді, розвиток людського капіталу та стимул до якісної освіти в Україні.

Розмір стипендії у коледжах (інфографіка: Мінфінансів)

Розмір стипендії в університетах (інфографіка: Мінфінансів)

Читайте також про те, що у 2026 році частина українських коледжів розпочне роботу у новому статусі комунальних некомерційних товариств. Це частина експериментального проекту з впровадження змін, закладених у Закон "Про професійну освіту".

Раніше ми писали про те, що Міністерство освіти і науки України планує відмовитися від вимоги подавати мотиваційні листи під час вступної кампанії 2026 року.

