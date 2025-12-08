В Украине вдвое вырастут стипендии: когда студентам ждать повышенных выплат

С сентября 2026 года студенты университетов и колледжей будут получать вдвое большие выплаты. В Госбюджете предусмотрено 6,6 млрд грн на академические и именные стипендии - на 1,2 млрд грн больше, чем в 2025 году.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерство финансов в Telegram.
Что меняется:
"Что касается высших учебных заведений - базовая стипендия должна вырасти вдвое - до 4000 тысяч гривен", - сообщило МОН в комментарии РБК-Украина.
Добавим, что базовая стипендия в колледжах вырастет с 1 510 гривен до 3 020 гривен. Самые высокие выплаты предусмотрены по президентской стипендии - 15 200 гривен в колледжах и 20 тысяч в университетах.
В МОН также отмечают, что повышение стипендий - это инвестиция в будущее молодежи, развитие человеческого капитала и стимул к качественному образованию в Украине.
