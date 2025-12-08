МОН хоче скасувати один із елементів вступу до вишів: що зміниться для абітурієнтів
Міністерство освіти і науки України планує відмовитися від вимоги подавати мотиваційні листи під час вступної кампанії 2026 року.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на коментар відомства щодо підготовки Порядку прийому до закладів вищої освіти.
У МОН пояснюють, що мотиваційні листи перестали виконувати свою функцію інструмента відбору. Часто вони писалися не самими вступниками, а комерційними авторами або за допомогою штучного інтелекту, що нівелювало їхню цінність для приймальних комісій.
Також у міністерстві зазначили, що новий Порядок прийому буде викладено у більш простій та зрозумілій структурі, доступній не лише для приймальних комісій, а й для самих абітурієнтів та їхніх батьків.
Після набуття чинності законом щодо вступної кампанії 2026 року МОН планує оприлюднити проєкт нового Порядку прийому для громадського обговорення.
Раніше РБК-Україна писало, що у 2026 році абітурієнти складатимуть НМТ у форматі одного дня за минулорічною моделлю, а ДПА для учнів 4-х, 9-х і 11-х класів буде скасовано через безпекові ризики. Тест охоплюватиме українську мову, математику, історію України та предмет на вибір, а всі результати НМТ з 2023 року залишаються чинними для вступу. Закон має забезпечити рівні умови для вступників під час війни, включно з тими, хто перебуває за кордоном.
Також ми розповідали, що в Україні можуть запустити зимовий вступ на так званий нульовий курс - підготовчий етап між школою та університетом. Проєкт має допомогти абітурієнтам, які постраждали від війни або не змогли вступити влітку, пройти підготовку до НМТ, отримати підтримку держави та легше адаптуватися до студентського життя. Після навчання вони складатимуть НМТ на загальних умовах і зможуть отримати до +15 балів при вступі до того університету, де проходили нульовий курс.