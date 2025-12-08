МОН хоче скасувати один із елементів вступу до вишів: що зміниться для абітурієнтів

Міністерство освіти і науки України планує відмовитися від вимоги подавати мотиваційні листи під час вступної кампанії 2026 року.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на коментар відомства щодо підготовки Порядку прийому до закладів вищої освіти.

У МОН пояснюють, що мотиваційні листи перестали виконувати свою функцію інструмента відбору. Часто вони писалися не самими вступниками, а комерційними авторами або за допомогою штучного інтелекту, що нівелювало їхню цінність для приймальних комісій.

Також у міністерстві зазначили, що новий Порядок прийому буде викладено у більш простій та зрозумілій структурі, доступній не лише для приймальних комісій, а й для самих абітурієнтів та їхніх батьків.

Після набуття чинності законом щодо вступної кампанії 2026 року МОН планує оприлюднити проєкт нового Порядку прийому для громадського обговорення.