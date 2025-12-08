ua en ru
В Украине вдвое вырастут стипендии: когда студентам ждать повышенных выплат

Понедельник 08 декабря 2025 16:21
В Украине вдвое вырастут стипендии: когда студентам ждать повышенных выплат Студенческие стипендии вырастут вдвое (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

С сентября 2026 года студенты университетов и колледжей будут получать вдвое большие выплаты. В Госбюджете предусмотрено 6,6 млрд грн на академические и именные стипендии - на 1,2 млрд грн больше, чем в 2025 году.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерство финансов в Telegram.

Как изменятся стипендии с 2026 года

Что меняется:

  • университеты: вырастут все виды стипендий - от минимальной академической до президентской и отраслевых;
  • колледжи: аналогичное повышение для минимальной, повышенной, отраслевых и именных стипендий.

"Что касается высших учебных заведений - базовая стипендия должна вырасти вдвое - до 4000 тысяч гривен", - сообщило МОН в комментарии РБК-Украина.

Добавим, что базовая стипендия в колледжах вырастет с 1 510 гривен до 3 020 гривен. Самые высокие выплаты предусмотрены по президентской стипендии - 15 200 гривен в колледжах и 20 тысяч в университетах.

В МОН также отмечают, что повышение стипендий - это инвестиция в будущее молодежи, развитие человеческого капитала и стимул к качественному образованию в Украине.

В Украине вдвое вырастут стипендии: когда студентам ждать повышенных выплатРазмер стипендии в колледжах (инфографика: Минфинансов)

В Украине вдвое вырастут стипендии: когда студентам ждать повышенных выплатРазмер стипендии в университетах (инфографика: Минфинансов)

Читайте также о том, что в 2026 году часть украинских колледжей начнет работу в новом статусе коммунальных некоммерческих обществ. Это часть экспериментального проекта по внедрению изменений, заложенных в Закон "О профессиональном образовании".

Ранее мы писали о том, что Министерство образования и науки Украины планирует отказаться от требования подавать мотивационные письма во время вступительной кампании 2026 года.

