В Україні стартувала сезонна заборона на вилов риби: як змінились правила для рибалок

На водоймах України стартувала "традиційна" осіння заборона. Йдеться про вилов водних біоресурсів у зимувальних ямах.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.
Українцям нагадали, що заборона на вилов водних біоресурсів у зимувальних ямах стартувала з 1 листопада 2026 року.
Уточнюється, що така заборона буде тривати до початку нерестового періоду у 2027 році.
"Охорона риби у зимувальних ямах має важливе значення для збереження та відтворення водних біоресурсів", - наголосив голова Держрибагентства Ігор Клименок.
Він пояснив, що у цей період "водні мешканці особливо вразливі", тому дотримання встановлених обмежень дає їм змогу:
Повідомляється, що з метою охорони водних біоресурсів і створення сприятливих умов для їхньої зимівлі, територіальними управліннями Держрибагентства було видано відповідні накази.
Ними було визначено переліки та межі зимувальних ям - де вилов риби заборонено.
Ознайомитися з додатками до цих наказів для різних регіонів можна онлайн (за посиланням):
Крім того, географічні координати зимувальних ям можна отримати, надіславши офіційний запит до відповідного територіального органу Держрибагентства.
Читайте також: Ситуація у Чорному морі жахлива: через війну могли загинути 100 тисяч дельфінів
Громадянам нагадали, що у період такої сезонної заборони риболовля дозволяється виключно за межами зимувальних ям.
За відсутності льодового покриву рибу можна ловити:
Тим часом з криги рибу можна ловити зимовими вудками та жерлицями всіх видів.
"При цьому загальна кількість гачків не повинна перевищувати семи на одного рибалку", - зауважили у Держрибагентстві.
Читайте також: Розмір малий, а штраф великий. Яку рибу ловити в Україні насправді заборонено
Зазначається, що в осінньо-зимовий період (від льодоставу до скресання криги) забороняється використовувати знаряддя лову, оснащені гачками, відстань від цівки до кінчика жала яких перевищує 10 мм.
Тим часом впродовж усього року не допускається застосування одинарних, з'єднаних між собою, подвійних і потрійних гачків:
Читайте також: Рибалки, увага! Які риболовні снасті суворо заборонені в Україні
Насамкінець громадянам нагадали, що за порушення встановлених обмежень законодавством передбачено покарання:
А також відшкодування завданих рибному господарству збитків.
"Зі свого боку ми посилюємо патрулювання водойм і закликаємо рибальську спільноту відповідально ставитися до зимуючої риби", - підсумував очільник Держрибагентства Ігор Клименок.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому не вся річкова риба насправді може бути безпечна.
Крім того, ми пояснювали, чи варто відпускати вже спійману рибу.
Читайте також про 7 видів риб, які в Україні можна ловити безлімітно (без обмежень і штрафів).