В Украине стартовал сезонный запрет на вылов рыбы: как изменились правила для рыбаков

Когда стартовал запрет и как долго будет длиться

Украинцам напомнили, что запрет на вылов водных биоресурсов в зимовальных ямах стартовал с 1 ноября 2026 года.

Уточняется, что такой запрет будет длиться до начала нерестового периода в 2027 году.

"Охрана рыбы в зимовальных ямах имеет важное значение для сохранения и воспроизводства водных биоресурсов", - подчеркнул глава Госрыбагентства Игорь Клименок.

Он объяснил, что в этот период "водные жители особенно уязвимы", поэтому соблюдение установленных ограничений позволяет им:

спокойно перезимовать;

подготовиться к весеннему нересту.

Вылов рыбы в зимовальных ямах в Украине запрещается с 1 ноября (инфографика: darg.gov.ua)

Как узнать границы зимовальных ям на разных водоемах

Сообщается, что с целью охраны водных биоресурсов и создания благоприятных условий для их зимовки, территориальными управлениями Госрыбагентства были изданы соответствующие приказы.

Ими были определены перечни и границы зимовальных ям - где вылов рыбы запрещен.

Ознакомиться с приложениями к этим приказам для разных регионов можно онлайн (по ссылке):

Винницкий рыбоохранный патруль;

Волынский рыбоохранный патруль;

Днепропетровский рыбоохранный патруль;

Донецкий рыбоохранный патруль;

Житомирский рыбоохранный патруль;

Закарпатский рыбоохранный патруль;

Запорожский рыбоохранный патруль;

Ивано-Франковский рыбоохранный патруль;

Киевский рыбоохранный патруль;

Кировоградский рыбоохранный патруль;

Львовский рыбоохранный патруль;

Николаевский рыбоохранный патруль;

Одесский рыбоохранный патруль;

Полтавский рыбоохранный патруль;

Ровенский рыбоохранный патруль;

Сумской рыбоохранный патруль;

Тернопольский рыбоохранный патруль;

Харьковский рыбоохранный патруль;

Херсонский рыбоохранный патруль;

Хмельницкий рыбоохранный патруль;

Черкасский рыбоохранный патруль;

Черновицкий рыбоохранный патруль;

Черниговский рыбоохранный патруль.

Кроме того, географические координаты зимовальных ям можно получить, отправив официальный запрос в соответствующий территориальный орган Госрыбагентства.

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Где и как можно рыбачить украинцам в период запрета

Гражданам напомнили, что в период такого сезонного запрета рыбалка разрешается исключительно за пределами зимовальных ям.

При отсутствии ледового покрова рыбу можно ловить:

нахлыстовыми, донными или поплавковыми удочками;

спиннингами всех видов (с использованием искусственных или природных приманок).

Тем временем со льда рыбу можно ловить зимними удочками и жерлицами всех видов.

"При этом общее количество крючков не должно превышать семи на одного рыбака", - отметили в Госрыбагентстве.

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Как ловить рыбу запрещено осенью, зимой и круглый год

Отмечается, что в осенне-зимний период (от ледостава до вскрытия льда) запрещается использовать орудия лова, оснащенные крючками, расстояние от цевья до кончика жала которых превышает 10 мм.

Тем временем на протяжении всего года не допускается применение одинарных, соединенных между собой, двойных и тройных крючков:

без блесны;

без природной приманки;

без искусственной приманки.

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Как могут наказать рыбаков за нарушение правил

В заключение гражданам напомнили, что за нарушение установленных ограничений законодательством предусмотрено наказание:

от административного штрафа;

до уголовной ответственности.

А также возмещение причиненного рыбному хозяйству ущерба.

"Со своей стороны мы усиливаем патрулирование водоемов и призываем рыболовное сообщество ответственно относиться к зимующей рыбе", - подытожил глава Госрыбагентства Игорь Клименок.