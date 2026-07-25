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Розмір малий, а штраф великий. Яку рибу ловити в Україні насправді заборонено

09:20 25.07.2026 Сб
5 хв
Коли за звичайного сома заплатити доведеться більше 5 тисяч?
aimg Ірина Костенко
Розмір малий, а штраф великий. Яку рибу ловити в Україні насправді заборонено Щоб уникнути штрафів, рибалити потрібно за правилами (фото ілюстративне: Getty Images)
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Відпочинок біля води влітку - улюблене дозвілля багатьох українців. Але рибалкам необхідно пам'ятати, що деякі екземпляри звичних для них судака, щуки, ляща, навіть чехоні, плітки або синця можуть обійтися в кругленьку суму.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

Головне:

  • Чи треба платити: любительське рибальство на водоймах загального користування в Україні є вільним і безкоштовним, але виключно для особистих потреб - без права продажу.
  • Що брати обов'язково: кожен рибалка повинен мати при собі документи, що посвідчують особу, а також засіб для вимірювання розміру риби чи раків.
  • Заборонені знаряддя: під час рибалки не можна використовувати електровудки, ості, павуки, раколовки, сітки, ятері, волоки, драчі, вибухові чи отруйні речовини та інші незаконні снасті.
  • Дозволені розміри вилову: для кожного виду риби та раків встановлені окремі мінімальні "габарити" (наприклад, сом - від 80 см, щука - від 50 см), тож менші екземпляри слід одразу відпускати.
  • Відповідальність і штрафи: за незаконний вилов передбачена адміністративна чи навіть кримінальна відповідальність із відшкодуванням нанесених збитків, причому такси за одну рибу - чималі (наприклад, за сома - 5 117 гривень, за щуку - 3 468 гривень, за ляща - 1 649 гривень).

Як ловити рибу в Україні заборонено

Любительське рибальство на водоймах загального користування в Україні:

  • є безкоштовним;
  • здійснюється виключно для особистих потреб - без права реалізації (продажу) виловлених водних біоресурсів.

Водночас рибалкам необхідно пам'ятати про встановлені обмеження, щоб відпочинок не перетворився на правопорушення.

Так, перелік заборонених знарядь лову, згідно з Правилами любительського рибальства, є таким:

  • електровудка;
  • ость;
  • павук;
  • раколовка;
  • драч;
  • ятір;
  • волок;
  • топтуха;
  • вибухові та отруйні речовини;
  • сітка.
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Що повинен мати при собі кожен рибалка

Згідно зі встановленими правилами, кожен рибалка повинен мати при собі:

  • документи, що посвідчують особу;
  • засіб для вимірювання розміру водних біоресурсів.

У Держрибагентстві пояснили, що це дає змогу:

  • самостійно контролювати довжину спійманої риби чи раків;
  • переконатися, що вона відповідає встановленим нормам.

Як правильно виміряти розмір риби чи рака

Українцям розповіли, що розміри риб (крім скатів) визначають шляхом виміру довжини:

  • від вершини рила (при закритому роті);
  • до початку середніх променів хвостового плавника.

Тим часом розмір раків фіксується шляхом вимірювання довжини по спині:

  • від лінії, що поєднує середину очей;
  • до краю середньої хвостової пластини.

Розмір малий, а штраф великий. Яку рибу ловити в Україні насправді забороненоЗаборонені знаряддя лову та визначення розмірів водних біоресурсів у гіді рибалки-любителя (інфографіка: darg.gov.ua)

Мінімально дозволений розмір вилову риб

У Держрибагентстві повідомили: щоб випадково не стати порушником, слід чітко знати мінімальні розміри водних біоресурсів, дозволені до вилову у внутрішніх водоймах України.

Так, наприклад, найбільші мінімальні розміри встановлено для сома європейського - не менше 80 см.

Для білого амура та товстолоба цей поріг становить:

  • 60 см - у дніпровських водосховищах;
  • 40 см - у решті водойм.

Мінімально дозволений розмір для вилову щуки становить 50 см, а судака звичайного - 42 см.

Для ляща та сазана (коропа):

  • 35 см - у дніпровських водосховищах;
  • 30 см - в інших водних об'єктах.

Довжина білизни має бути не меншою за 30 см, сига - 25 см, головня та чехоні - 24 см, а синця - 22 см.

Тим часом вилов таких видів, як лин, форель струмкова та рибець звичайний - дозволений від 20 см.

Для плітки й тарані встановлено межу 18 см у дніпровських водосховищах. Тоді як в інших внутрішніх водоймах їхній розмір не обмежується.

Щодо річкових раків, то мінімальний дозволений розмір становить:

  • 11 см - у дніпровських водосховищах;
  • 10 см - в інших водоймах.

Розмір малий, а штраф великий. Яку рибу ловити в Україні насправді забороненоМінімально дозволені для вилову розміри водних біоресурсів у внутрішніх водоймах України (інфографіка: darg.gov.ua)

Українцям нагадали, що для всіх інших видів риб у внутрішніх водних об'єктах мінімальні розмірні обмеження - відсутні.

"Винятком є лише представники іхтіофауни, занесені до Червоної книги України, вилов яких суворо заборонено незалежно від їхніх розмірів", - наголосили у Держрибагентстві.

Що робити з рибою "непідходящого" розміру

Рибалок в Україні закликали дотримуватися природоохоронного законодавства та рибалити відповідально.

Якщо на гачок потрапила рибина, розмір якої менший за встановлену норму, її необхідно:

  • обережно зняти з гачка;
  • одразу випустити назад у водойму.

"Збережімо багатство української природи разом", - закликали українців у Держрибагентстві.

Скільки "коштує" незаконно виловлена риба

Насамкінець громадянам нагадали, що варварське та хижацьке ставлення до водних біоресурсів тягне за собою:

  • адміністративну або навіть кримінальну відповідальність;
  • відшкодування нанесених рибному господарству збитків.

Причому такси за один екземпляр незаконно впійманої риби є значними:

  • за форель порушнику доведеться сплатити 7 225 гривень;
  • за сома - 5 117 гривень;
  • за сазана (коропа) - 3 706 гривень;
  • за товстолоба чи білого амура - по 3 638 гривень;
  • за судака - 3 587 гривень;
  • за щуку - 3 468 гривень;
  • за окуня - 3 162 гривні;
  • за ляща або білизну (жереха) - по 1 649 гривень;
  • за лина чи головня - по 1 598 гривень;
  • за синця, чехоню, карася сріблястого або рибця звичайного - по 1 581 гривні;
  • за плітку, краснопірку та плоскирку - по 1 564 гривні.

Розмір малий, а штраф великий. Яку рибу ловити в Україні насправді забороненоПравила й норми вилову дозволених видів водних біоресурсів, а також штрафи за їх порушення у гіді рибалки-любителя (інфографіка: darg.gov.ua)

Крім того, штраф за незаконно виловленого рака в Україні становить 3 332 гривні.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Україна рятуватиме популяцію дельфінів і скільки часу на це знадобиться.

Крім того, ми пояснювали, чому не вся річкова риба насправді може бути безпечна.

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