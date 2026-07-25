Розмір малий, а штраф великий. Яку рибу ловити в Україні насправді заборонено

Відпочинок біля води влітку - улюблене дозвілля багатьох українців. Але рибалкам необхідно пам'ятати, що деякі екземпляри звичних для них судака, щуки, ляща, навіть чехоні, плітки або синця можуть обійтися в кругленьку суму.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

Головне: Чи треба платити : любительське рибальство на водоймах загального користування в Україні є вільним і безкоштовним, але виключно для особистих потреб - без права продажу.

: любительське рибальство на водоймах загального користування в Україні є вільним і безкоштовним, але виключно для особистих потреб - без права продажу. Що брати обов'язково : кожен рибалка повинен мати при собі документи, що посвідчують особу, а також засіб для вимірювання розміру риби чи раків.

: кожен рибалка повинен мати при собі документи, що посвідчують особу, а також засіб для вимірювання розміру риби чи раків. Заборонені знаряддя : під час рибалки не можна використовувати електровудки, ості, павуки, раколовки, сітки, ятері, волоки, драчі, вибухові чи отруйні речовини та інші незаконні снасті.

: під час рибалки не можна використовувати електровудки, ості, павуки, раколовки, сітки, ятері, волоки, драчі, вибухові чи отруйні речовини та інші незаконні снасті. Дозволені розміри вилову : для кожного виду риби та раків встановлені окремі мінімальні "габарити" (наприклад, сом - від 80 см, щука - від 50 см), тож менші екземпляри слід одразу відпускати.

: для кожного виду риби та раків встановлені окремі мінімальні "габарити" (наприклад, сом - від 80 см, щука - від 50 см), тож менші екземпляри слід одразу відпускати. Відповідальність і штрафи: за незаконний вилов передбачена адміністративна чи навіть кримінальна відповідальність із відшкодуванням нанесених збитків, причому такси за одну рибу - чималі (наприклад, за сома - 5 117 гривень, за щуку - 3 468 гривень, за ляща - 1 649 гривень).

Як ловити рибу в Україні заборонено

Любительське рибальство на водоймах загального користування в Україні:

є безкоштовним;

здійснюється виключно для особистих потреб - без права реалізації (продажу) виловлених водних біоресурсів.

Водночас рибалкам необхідно пам'ятати про встановлені обмеження, щоб відпочинок не перетворився на правопорушення.

Так, перелік заборонених знарядь лову, згідно з Правилами любительського рибальства, є таким:

електровудка;

ость;

павук;

раколовка;

драч;

ятір;

волок;

топтуха;

вибухові та отруйні речовини;

сітка.

Читайте також: Ситуація у Чорному морі жахлива: через війну могли загинути 100 тисяч дельфінів

Що повинен мати при собі кожен рибалка

Згідно зі встановленими правилами, кожен рибалка повинен мати при собі:

документи, що посвідчують особу;

засіб для вимірювання розміру водних біоресурсів.

У Держрибагентстві пояснили, що це дає змогу:

самостійно контролювати довжину спійманої риби чи раків;

переконатися, що вона відповідає встановленим нормам.

Як правильно виміряти розмір риби чи рака

Українцям розповіли, що розміри риб (крім скатів) визначають шляхом виміру довжини:

від вершини рила (при закритому роті);

до початку середніх променів хвостового плавника.

Тим часом розмір раків фіксується шляхом вимірювання довжини по спині:

від лінії, що поєднує середину очей;

до краю середньої хвостової пластини.

Заборонені знаряддя лову та визначення розмірів водних біоресурсів у гіді рибалки-любителя (інфографіка: darg.gov.ua)

Мінімально дозволений розмір вилову риб

У Держрибагентстві повідомили: щоб випадково не стати порушником, слід чітко знати мінімальні розміри водних біоресурсів, дозволені до вилову у внутрішніх водоймах України.

Так, наприклад, найбільші мінімальні розміри встановлено для сома європейського - не менше 80 см.

Для білого амура та товстолоба цей поріг становить:

60 см - у дніпровських водосховищах;

40 см - у решті водойм.

Мінімально дозволений розмір для вилову щуки становить 50 см, а судака звичайного - 42 см.

Для ляща та сазана (коропа):

35 см - у дніпровських водосховищах;

30 см - в інших водних об'єктах.

Довжина білизни має бути не меншою за 30 см, сига - 25 см, головня та чехоні - 24 см, а синця - 22 см.

Тим часом вилов таких видів, як лин, форель струмкова та рибець звичайний - дозволений від 20 см.

Для плітки й тарані встановлено межу 18 см у дніпровських водосховищах. Тоді як в інших внутрішніх водоймах їхній розмір не обмежується.

Щодо річкових раків, то мінімальний дозволений розмір становить:

11 см - у дніпровських водосховищах;

10 см - в інших водоймах.

Мінімально дозволені для вилову розміри водних біоресурсів у внутрішніх водоймах України (інфографіка: darg.gov.ua)

Українцям нагадали, що для всіх інших видів риб у внутрішніх водних об'єктах мінімальні розмірні обмеження - відсутні.

"Винятком є лише представники іхтіофауни, занесені до Червоної книги України, вилов яких суворо заборонено незалежно від їхніх розмірів", - наголосили у Держрибагентстві.

Що робити з рибою "непідходящого" розміру

Рибалок в Україні закликали дотримуватися природоохоронного законодавства та рибалити відповідально.

Якщо на гачок потрапила рибина, розмір якої менший за встановлену норму, її необхідно:

обережно зняти з гачка;

одразу випустити назад у водойму.

"Збережімо багатство української природи разом", - закликали українців у Держрибагентстві.

Скільки "коштує" незаконно виловлена риба

Насамкінець громадянам нагадали, що варварське та хижацьке ставлення до водних біоресурсів тягне за собою:

адміністративну або навіть кримінальну відповідальність;

відшкодування нанесених рибному господарству збитків.

Причому такси за один екземпляр незаконно впійманої риби є значними:

за форель порушнику доведеться сплатити 7 225 гривень;

за сома - 5 117 гривень;

за сазана (коропа) - 3 706 гривень;

за товстолоба чи білого амура - по 3 638 гривень;

за судака - 3 587 гривень;

за щуку - 3 468 гривень;

за окуня - 3 162 гривні;

за ляща або білизну (жереха) - по 1 649 гривень;

за лина чи головня - по 1 598 гривень;

за синця, чехоню, карася сріблястого або рибця звичайного - по 1 581 гривні;

за плітку, краснопірку та плоскирку - по 1 564 гривні.

Правила й норми вилову дозволених видів водних біоресурсів, а також штрафи за їх порушення у гіді рибалки-любителя (інфографіка: darg.gov.ua)

Крім того, штраф за незаконно виловленого рака в Україні становить 3 332 гривні.