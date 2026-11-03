В Україні стартувала сезонна заборона на вилов риби: як змінились правила для рибалок

На водоймах України стартувала "традиційна" осіння заборона. Йдеться про вилов водних біоресурсів у зимувальних ямах.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

Коли стартувала заборона та як довго буде тривати

Українцям нагадали, що заборона на вилов водних біоресурсів у зимувальних ямах стартувала з 1 листопада 2026 року.

Уточнюється, що така заборона буде тривати до початку нерестового періоду у 2027 році.

"Охорона риби у зимувальних ямах має важливе значення для збереження та відтворення водних біоресурсів", - наголосив голова Держрибагентства Ігор Клименок.

Він пояснив, що у цей період "водні мешканці особливо вразливі", тому дотримання встановлених обмежень дає їм змогу:

спокійно перезимувати;

підготуватися до весняного нересту.

Вилов риби у зимувальних ямах в Україні забороняється з 1 листопада (інфографіка: darg.gov.ua)

Як дізнатись межі зимувальних ям на різних водоймах

Повідомляється, що з метою охорони водних біоресурсів і створення сприятливих умов для їхньої зимівлі, територіальними управліннями Держрибагентства було видано відповідні накази.

Ними було визначено переліки та межі зимувальних ям - де вилов риби заборонено.

Ознайомитися з додатками до цих наказів для різних регіонів можна онлайн (за посиланням):

Вінницький рибоохоронний патруль;

Волинський рибоохоронний патруль;

Дніпропетровський рибоохоронний патруль;

Донецький рибоохоронний патруль;

Житомирський рибоохоронний патруль;

Закарпатський рибоохоронний патруль;

Запорізький рибоохоронний патруль;

Івано-Франківський рибоохоронний патруль;

Київський рибоохоронний патруль;

Кіровоградський рибоохоронний патруль;

Львівський рибоохоронний патруль;

Миколаївський рибоохоронний патруль;

Одеський рибоохоронний патруль;

Полтавський рибоохоронний патруль;

Рівненський рибоохоронний патруль;

Сумський рибоохоронний патруль;

Тернопільський рибоохоронний патруль;

Харківський рибоохоронний патруль;

Херсонський рибоохоронний патруль;

Хмельницький рибоохоронний патруль;

Черкаський рибоохоронний патруль;

Чернівецький рибоохоронний патруль;

Чернігівський рибоохоронний патруль.

Крім того, географічні координати зимувальних ям можна отримати, надіславши офіційний запит до відповідного територіального органу Держрибагентства.

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Де і як можна рибалити українцям у період заборони

Громадянам нагадали, що у період такої сезонної заборони риболовля дозволяється виключно за межами зимувальних ям.

За відсутності льодового покриву рибу можна ловити:

нахлистовими, донними чи поплавковими вудками;

спінінгами всіх видів (із використанням штучних або природних принад).

Тим часом з криги рибу можна ловити зимовими вудками та жерлицями всіх видів.

"При цьому загальна кількість гачків не повинна перевищувати семи на одного рибалку", - зауважили у Держрибагентстві.

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Як ловити рибу заборонено восени, взимку та цілий рік

Зазначається, що в осінньо-зимовий період (від льодоставу до скресання криги) забороняється використовувати знаряддя лову, оснащені гачками, відстань від цівки до кінчика жала яких перевищує 10 мм.

Тим часом впродовж усього року не допускається застосування одинарних, з'єднаних між собою, подвійних і потрійних гачків:

без блешні;

без природної принади;

без штучної принади.

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Як можуть покарати рибалок за порушення правил

Насамкінець громадянам нагадали, що за порушення встановлених обмежень законодавством передбачено покарання:

від адміністративного штрафу;

до кримінальної відповідальності.

А також відшкодування завданих рибному господарству збитків.

"Зі свого боку ми посилюємо патрулювання водойм і закликаємо рибальську спільноту відповідально ставитися до зимуючої риби", - підсумував очільник Держрибагентства Ігор Клименок.