В Україні стартувала робота Єдиного центру ідентифікації тіл загиблих

Центр став місцем проведення виїзної наради заступниці керівника Офісу президента Ірини Верещук і заступника міністра внутрішніх справ Леоніда Тимченка.

Тимченко наголосив, що Центр дасть можливість ідентифікації у найскладніших випадках і дозволить встановити імена тих, хто віддав своє життя у війні з РФ.

"Спеціалізована установа дозволить проводити експертизи різними методами та обмінюватися даними з міжнародними колегами, впроваджуючи найкращі світові практики", - йдеться у заяві.

Завдяки централізації обласних бюро судмедекспертизи в єдину систему під управлінням МОЗ і співпраці з МВС України процес ідентифікації тіл загиблих став ефективнішим.

"Роль МВС України у цьому процесі є надзвичайно важливою: ми не лише забезпечуємо координацію, а й гарантуємо, що кожен загиблий під час війни буде ідентифікований та похований з гідністю", - зазначив Тимченко.