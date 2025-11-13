RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

В Украине стартовала работа Единого центра идентификации тел погибших

Фото: Единый центр идентификации тел погибших начал свою работу (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Валерий Ульяненко

Сегодня, 13 ноября, в Украине начал свою работу Единый центр идентификации тел погибших. Он предусматривает различные методы экспертиз и обмен данными с международными экспертами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МВД Украины.

Центр стал местом проведения выездного совещания заместителя руководителя Офиса президента Ирины Верещук и заместителя министра внутренних дел Леонида Тимченко.

Тимченко подчеркнул, что Центр даст возможность идентификации в самых сложных случаях и позволит установить имена тех, кто отдал свою жизнь в войне с РФ.

"Специализированное учреждение позволит проводить экспертизы различными методами и обмениваться данными с международными коллегами, внедряя лучшие мировые практики", - говорится в заявлении.

Благодаря централизации областных бюро судмедэкспертизы в единую систему под управлением Минздрава и сотрудничества с МВД Украины процесс идентификации тел погибших стал более эффективным.

"Роль МВД Украины в этом процессе чрезвычайно важна: мы не только обеспечиваем координацию, но и гарантируем, что каждый погибший во время войны будет идентифицирован и похоронен с достоинством", - отметил Тимченко.

 

Напомним, Кабмин принял постановление о запуске экспериментального проекта, во время которого погибших в результате российской агрессии будут идентифицировать по биометрическим данным.

Система должна ускорить процедуры установления личности и обеспечить своевременное информирование семей.

Отметим, Украина уже неоднократно возвращала тела погибших на войне с оккупантами солдат. После этого специалисты проводят процедуру идентификации, которая включает судебно-медицинские вскрытия, работу следователей, ДНК-экспертизы и проверку каждой детали.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел УкраиныОфис президентаИрина Верещук