В Україні стартувала реєстрація е-кабінетів вступника: інструкція та які документи потрібні

Головне: Офіційний старт: 25 червня в Україні відкрили реєстрацію електронних кабінетів для вступників до коледжів на базі 9 класів. Для випускників 11 класів та інших категорій сервіс запрацює з 1 липня.

25 червня в Україні відкрили реєстрацію електронних кабінетів для вступників до коледжів на базі 9 класів. Для випускників 11 класів та інших категорій сервіс запрацює з 1 липня. Терміни подачі заяв: Прийом документів від випускників 9 класів триватиме з 1 до 20 липня.

Прийом документів від випускників 9 класів триватиме з 1 до 20 липня. Рекомендації МОН до 1 липня: Абітурієнтам радять заздалегідь ознайомитися з конкурсними пропозиціями, дізнатися у коледжах про вимоги до мотиваційних листів та перевірити наявність творчих чи фізичних конкурсів на обраній спеціальності.

Абітурієнтам радять заздалегідь ознайомитися з конкурсними пропозиціями, дізнатися у коледжах про вимоги до мотиваційних листів та перевірити наявність творчих чи фізичних конкурсів на обраній спеціальності. Пільги: Якщо вступник має пільги, документи для їх підтвердження потрібно заздалегідь подати до будь-якого закладу освіти для внесення в базу.

У МОН зазначили, що реєстрація електронних кабінетів триватиме до 15 жовтня. Водночас вступникам радять не зволікати та орієнтуватися на строки подання заяв. Для випускників 9 класів прийом заяв триватиме з 1 до 20 липня.

Як зареєструвати електронний кабінет

Для створення електронного кабінету необхідно зайти на офіційний сайт "Вступ-2026" ЄДЕБО та перейти до розділу "Електронний кабінет вступника".

Під час реєстрації знадобляться:

електронна пошта;

придуманий пароль;

серія та номер документа про базову середню освіту;

номер одного з документів, що посвідчують особу (паспорт, свідоцтво про народження, закордонний паспорт або РНОКПП).

Після активації кабінету вступникам потрібно додати контактний номер телефону та власне фото.

У міністерстві звернули увагу, що завантажувати документи до електронного кабінету не потрібно.

Що радять зробити до початку подання заяв

У МОН рекомендують вступникам після 9 класу до 1 липня ознайомитися з конкурсними пропозиціями, дізнатися в обраному коледжі про необхідність мотиваційного листа, а також за наявності пільг завчасно подати підтвердні документи до закладу освіти для внесення інформації до ЄДЕБО.

Крім того, варто перевірити, чи передбачено для обраної спеціальності творчий конкурс або конкурс фізичних здібностей.

Хто може вступати до фахових коледжів

До закладів фахової передвищої освіти можуть вступати випускники 9 та 11 класів, вступники з дипломом кваліфікованого робітника, а також особи, які вже мають диплом фахового молодшого бакалавра, бакалавра або магістра та бажають здобути іншу спеціальність.

У разі виникнення проблем із реєстрацією електронного кабінету вступники можуть звернутися за допомогою до приймальної комісії будь-якого закладу фахової передвищої освіти.