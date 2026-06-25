В Украине стартовала регистрация е-кабинетов абитуриента: инструкция и какие документы нужны

Главное: Официальный старт: 25 июня в Украине открыли регистрацию электронных кабинетов для поступающих в колледжи на базе 9 классов. Для выпускников 11 классов и других категорий сервис заработает с 1 июля.

25 июня в Украине открыли регистрацию электронных кабинетов для поступающих в колледжи на базе 9 классов. Для выпускников 11 классов и других категорий сервис заработает с 1 июля. Сроки подачи заявлений: Прием документов от выпускников 9 классов продлится с 1 по 20 июля.

Прием документов от выпускников 9 классов продлится с 1 по 20 июля. Рекомендации МОН до 1 июля: Абитуриентам советуют заранее ознакомиться с конкурсными предложениями, узнать в колледжах требования к мотивационным письмам и проверить наличие творческих или физических конкурсов на выбранной специальности.

Абитуриентам советуют заранее ознакомиться с конкурсными предложениями, узнать в колледжах требования к мотивационным письмам и проверить наличие творческих или физических конкурсов на выбранной специальности. Льготы: Если поступающий имеет льготы, документы для их подтверждения нужно заранее подать в любое учебное заведение для внесения в базу.

В МОН отметили, что регистрация электронных кабинетов продлится до 15 октября. В то же время поступающим советуют не откладывать и ориентироваться на сроки подачи заявлений. Для выпускников 9 классов прием заявлений продлится с 1 по 20 июля.

Как зарегистрировать электронный кабинет

Для создания электронного кабинета необходимо зайти на официальный сайт "Поступление-2026" ЕГЭБО и перейти в раздел "Электронный кабинет абитуриента" .

При регистрации понадобятся :

электронная почта;

придуманный пароль;

серия и номер документа о среднем образовании;

номер одного из документов, удостоверяющих личность (паспорт, свидетельство о рождении, загранпаспорт или РНУКПН).

После активации кабинета поступающим нужно добавить контактный номер телефона и собственное фото .

В министерстве обратили внимание, что загружать документы в электронный кабинет не нужно.

Что советуют сделать до начала подачи заявлений

В МОН рекомендуют поступающим после 9 класса до 1 июля ознакомиться с конкурсными предложениями, узнать в избранном колледже о необходимости мотивационного письма, а также при наличии льгот заранее подать подтверждающие документы в учебное заведение для внесения информации в ЕГЭБО.

Кроме того, следует проверить, предусмотрен ли для выбранной специальности творческий конкурс или конкурс физических способностей .

Кто может поступать в профессиональные колледжи

В учреждения профессионального высшего образования могут поступать выпускники 9 и 11 классов, поступающие с дипломом квалифицированного рабочего, а также лица, уже имеющие диплом профессионального младшего бакалавра, бакалавра или магистра и желающие получить другую специальность.

В случае возникновения проблем с регистрацией электронного кабинета поступающие могут обратиться за помощью в приемную комиссию любого учреждения профессионального высшего образования.