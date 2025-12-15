В Україні стартує відбір кандидатів до наглядових рад ключових енергетичних компаній

Що передувало

Нагадаємо, у листопаді Кабінет міністрів України достроково припинив повноваження наглядової ради НАЕК "Енергоатом" після корупційного скандалу.

Як наголосила Свириденко, нова наглядова рада має перезапустити керівництво "Енергоатому", а також провести аудит.

Також відомо, що Україна закликала країни Євросоюзу запропонувати кандидатів до наглядової ради "Енергоатому".

Як пояснив міністр економіки України Олексій Соболев, при зміні наглядових рад держкомпаній, зокрема енергетичних, де склад сформовано у повному обсязі, перегляду та перепризначенню будуть підлягати лише представники держави.

