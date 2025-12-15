В Украине стартует отбор кандидатов в наблюдательные советы ключевых энергетических компаний

Что предшествовало

Напомним, в ноябре Кабинет министров Украины досрочно прекратил полномочия наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом" после коррупционного скандала.

Как отметила Свириденко, новый наблюдательный совет должен перезапустить руководство "Энергоатома", а также провести аудит.

Также известно, что Украина призвала страны Евросоюза предложить кандидатов в наблюдательный совет "Энергоатома".

Как пояснил министр экономики Украины Алексей Соболев, при изменении наблюдательных советов госкомпаний, в частности энергетических, где состав сформирован в полном объеме, пересмотру и переназначению будут подлежать только представители государства.

