В Україні стартує спецсесія ЄВІ: що потрібно знати учасникам

11 вересня в Україні розпочинається спеціальна сесія єдиного вступного іспиту (ЄВІ) для майбутніх магістрантів та аспірантів. Триватиме вона чотири дні.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на "Освіта.юа".
Учасники мають самостійно завантажити й роздрукувати запрошення-перепустку зі свого електронного кабінету, доступ до якого здійснюється за номером екзаменаційного листка та PIN-кодом.
На вхід до пункту тестування необхідно мати:
У разі запізнення або відсутності потрібних документів учасника до іспиту не допустять, а кошти, сплачені за складання ЄВІ, не повертають.
Дозволяється взяти прозору пляшку води та ручку будь-якого кольору. Чернетки організатори нададуть на місці.
ЄВІ складається з двох блоків:
Отримані бали переводяться у шкалу 100-200. Пороговий бал для участі у магістратурі - 5 правильних відповідей у кожному блоці, для вступу в аспірантуру - щонайменше 150 балів за кожен блок.
Тестові бали учасники дізнаються одразу після завершення іспиту. Офіційні результати у рейтинговій шкалі з’являться у кабінетах до 23 вересня.
Майбутнім вступникам радять скористатися платформою ЗНО-ОНЛАЙН, де доступні завдання попередніх років, демонстраційні версії ТЗНК та коментарі фахівців з виконання складних завдань.
Читайте також про те, що Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) розглядає можливість запровадження дводенної моделі національного мультипредметного тесту (НМТ) у 2026 році.
Раніше ми писали про те, що найскладнішим предметом єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) для вступників у магістратуру цього року став "Облік і фінанси".