В Украине стартует спецсессия ЕВЭ: что нужно знать участникам

11 сентября в Украине начинается специальная сессия единого вступительного экзамена (ЕВЭ) для будущих магистрантов и аспирантов. Продлится она четыре дня.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на"Освіта.юа".
Участники должны самостоятельно загрузить и распечатать приглашение-пропуск из своего электронного кабинета, доступ к которому осуществляется по номеру экзаменационного листа и PIN-коду.
На вход в пункт тестирования необходимо иметь:
В случае опоздания или отсутствия нужных документов участника к экзамену не допустят, а средства, уплаченные за сдачу ЕВЭ, не возвращают.
Разрешается взять прозрачную бутылку воды и ручку любого цвета. Черновики организаторы предоставят на месте.
ЕВЭ состоит из двух блоков:
Полученные баллы переводятся в шкалу 100-200. Пороговый балл для участия в магистратуре - 5 правильных ответов в каждом блоке, для поступления в аспирантуру - не менее 150 баллов за каждый блок.
Тестовые баллы участники узнают сразу после завершения экзамена. Официальные результаты в рейтинговой шкале появятся в кабинетах до 23 сентября.
Будущим абитуриентам советуют воспользоваться платформой ВНО-ОНЛАЙН, где доступны задания предыдущих лет, демонстрационные версии ТЗНК и комментарии специалистов по выполнению сложных заданий.
