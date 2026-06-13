Суть міжнародного співробітництва

В МЗС наголосили, що взаємодія між Україною та Сполученими Штатами у сфері біологічної безпеки триває вже багато років. Усі спільні програми сфокусовані на покращенні епідеміологічного нагляду, лабораторної діагностики та біозахисту.

"Йдеться про звичайну цивільну діяльність, яка відповідає міжнародним стандартам та практикам охорони здоров'я і не повʼязана з жодними військовими цілями", - наголосили в МЗС.

Усі лабораторії, які брали участь у програмах міжнародної технічної допомоги, є виключно діагностичними, науковими або референс-лабораторіями системи охорони здоров'я та ветеринарної медицини.

Вони діють у межах Конвенції про заборону біологічної та токсинної зброї (КБТЗ).

Спростування російських фейків

Тема так званих "військових біолабораторій" є елементом багаторічної російської пропаганди. Жодні звинувачення з боку РФ не знайшли підтвердження на міжнародному рівні.

Зокрема, у 2022 році на вимогу Росії було проведено офіційний консультативний процес за участі держав-учасниць КБТЗ.

Україна надала вичерпні дані про цілі та механізми реалізації програм. Рада Безпеки ООН також розглядала це питання і не виявила жодних доказів на користь закидів Москви.

У грудні 2023 року на зустрічі держав-учасниць КБТЗ українська сторона вкотре підтвердила свою прозорість та повну відповідність міжнародному праву. МЗС закликало спиратися лише на перевірені факти, а не на викривлену інформацію ворога.