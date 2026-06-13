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Розвідка США розсекретила документи про "мережу біолабораторій" в Україні та світі

00:58 13.06.2026 Сб
2 хв
Що саме розвідка США розсекретила про об'єкти в Україні?
aimg Катерина Коваль
Розвідка США розсекретила документи про "мережу біолабораторій" в Україні та світі Фото: директорка Нацрозвідки США Тулсі Ґаббард (Getty Images)
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Розсекречені документи про фінансування понад 120 біолабораторій у понад 30 країнах оприлюднено в США. Серед згаданих держав - Україна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директорки Національної розвідки США Тулсі Ґаббард.

Що оприлюднено

Після кількох місяців вивчення архівів розвідувальної спільноти опубліковано матеріали про фінансування понад 120 біолабораторій у понад 30 країнах.

За твердженням відомства, частина цих лабораторій фінансувалася за рахунок американських платників податків, а інформація про масштаби програми тривалий час навмисно приховувалася.

Що йдеться про Україну

У документах стверджується, що одна з лабораторій в Україні, яка нібито отримувала фінансування США, могла зберігати небезпечні патогени і залишалася вразливою до загрози захоплення, пошкодження або атаки в умовах війни.

Конкретних деталей про характер досліджень у документах не наводиться.

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Що заявила Ґаббард

За її словами, ряд лабораторій проводив або проводить дослідження з використанням небезпечних і висококонтагіозних патогенів, у тому числі, за твердженням відомства, так зване "посилення функцій патогенів" (Gain-of-Function).

"Попри очевидний потенціал катастрофічного глобального впливу, політики, так звані фахівці з охорони здоров'я на кшталт доктора Фаучі та окремі представники адміністрації Байдена брехали американському народу про існування цих лабораторій", - заявила Ґаббард.

Вона також повідомила, що розвідці доручено посилити збір даних про діяльність таких лабораторій за кордоном.

Важливий контекст

Наратив про "небезпечні біолабораторії" в Україні - один із ключових елементів російської дезінформаційної кампанії з початку повномасштабного вторгнення. Незалежної верифікації конкретних тверджень із розсекречених документів наразі немає.

Оприлюднення документів стало одним із останніх кроків Ґаббард на посаді. Директорка Національної розвідки залишає свою посаду 30 червня - причиною відставки є важка хвороба її чоловіка. Новим виконувачем обов'язків стане ветеран ЦРУ Аарон Лукас.

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