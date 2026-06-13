Розвідка США розсекретила документи про "мережу біолабораторій" в Україні та світі
Розсекречені документи про фінансування понад 120 біолабораторій у понад 30 країнах оприлюднено в США. Серед згаданих держав - Україна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директорки Національної розвідки США Тулсі Ґаббард.
Що оприлюднено
Після кількох місяців вивчення архівів розвідувальної спільноти опубліковано матеріали про фінансування понад 120 біолабораторій у понад 30 країнах.
За твердженням відомства, частина цих лабораторій фінансувалася за рахунок американських платників податків, а інформація про масштаби програми тривалий час навмисно приховувалася.
Що йдеться про Україну
У документах стверджується, що одна з лабораторій в Україні, яка нібито отримувала фінансування США, могла зберігати небезпечні патогени і залишалася вразливою до загрози захоплення, пошкодження або атаки в умовах війни.
Конкретних деталей про характер досліджень у документах не наводиться.
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Що заявила Ґаббард
За її словами, ряд лабораторій проводив або проводить дослідження з використанням небезпечних і висококонтагіозних патогенів, у тому числі, за твердженням відомства, так зване "посилення функцій патогенів" (Gain-of-Function).
"Попри очевидний потенціал катастрофічного глобального впливу, політики, так звані фахівці з охорони здоров'я на кшталт доктора Фаучі та окремі представники адміністрації Байдена брехали американському народу про існування цих лабораторій", - заявила Ґаббард.
Вона також повідомила, що розвідці доручено посилити збір даних про діяльність таких лабораторій за кордоном.
Важливий контекст
Наратив про "небезпечні біолабораторії" в Україні - один із ключових елементів російської дезінформаційної кампанії з початку повномасштабного вторгнення. Незалежної верифікації конкретних тверджень із розсекречених документів наразі немає.
Оприлюднення документів стало одним із останніх кроків Ґаббард на посаді. Директорка Національної розвідки залишає свою посаду 30 червня - причиною відставки є важка хвороба її чоловіка. Новим виконувачем обов'язків стане ветеран ЦРУ Аарон Лукас.