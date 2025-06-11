Президент США Дональд Трамп недостатньо зробив для "забезпечення безпеки Росії". Приблизно у такому ключі висловився заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков, який сказав чергову маячню про "американські біолабораторії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Рябкова.

Російське МЗС знову порушує тему "американських біолабораторій", які США нібито має в безпосередній близькості з кордонами РФ. У зв'язку з цим російський заступник міністра критикує указ президента США про підвищення безпеки біодосліджень.

Головна претензія дипломатичного відомства полягає в тому, що указ не "розвіяв усі побоювання Росії про американську військово-біологічну діяльність".

"Росія протягом тривалого часу висловлює найсерйозніше занепокоєння у зв'язку з військово-біологічною діяльністю країн Заходу, що проводиться при безпосередньому сприянні та участі представників військових відомств в державах поблизу лабораторій російських кордонів", - заявив Рябков.

Більше того, за твердженням представника російського МЗС, сам факт появи такого документа нібито підтверджує те, що "США справді проводить різні біологічні дослідження поряд із російським кордоном".

Російські наративи про "американські біолабораторії"

Нагадаємо, що Росія офіційно на Раді безпеки ООН заявляла про те, що американські біолабораторії в Україні готують "біологічні атаки за допомогою заражених гусей".

Пізніше представник Росії в ООН Василь Небензя зачитав заяву про нібито виведені в цих лабораторіях "бойових комарів". При цьому зазначені комарі були "привчені атакувати виключно носіїв російських паспортів".

У січні 2023 року начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ генерал-лейтенант Ігор Кирилов заявив, що американці "терміново переносять зазначені біолабораторії з території України до Польщі та країн Прибалтики".

Втім, жодна із заяв російських офіційних осіб традиційно не була підкріплена бодай найменшими аргументами та доказами. При цьому спікери РФ в ООН із розумінням ставляться до сміху у залі під час їх виступів.