МИД сделал заявление о "биолабораториях" в Украине

Украина никогда не занималась разработкой биологического оружия, а ее сотрудничество с США в этой сфере направлено исключительно на укрепление системы общественного здоровья.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.
В МИД отметили, что взаимодействие между Украиной и Соединенными Штатами в сфере биологической безопасности продолжается уже много лет. Все совместные программы сфокусированы на улучшении эпидемиологического надзора, лабораторной диагностики и биозащиты.
"Речь идет об обычной гражданской деятельности, которая соответствует международным стандартам и практикам здравоохранения и не связана ни с какими военными целями", - отметили в МИД.
Все лаборатории, которые участвовали в программах международной технической помощи, являются исключительно диагностическими, научными или референс-лабораториями системы здравоохранения и ветеринарной медицины.
Они действуют в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).
Тема так называемых "военных биолабораторий" является элементом многолетней российской пропаганды. Никакие обвинения со стороны РФ не нашли подтверждения на международном уровне.
В частности, в 2022 году по требованию России был проведен официальный консультативный процесс с участием государств-участников КБТО.
Украина предоставила исчерпывающие данные о целях и механизмах реализации программ. Совет Безопасности ООН также рассматривал этот вопрос и не обнаружил никаких доказательств в пользу упреков Москвы.
В декабре 2023 года на встрече государств-участников КБТО украинская сторона в очередной раз подтвердила свою прозрачность и полное соответствие международному праву. МИД призвал опираться только на проверенные факты, а не на искаженную информацию врага.
Напомним, Российская Федерация в течение многих лет использует тему биологической безопасности для дезинформационных атак против нашего государства.
Ранее РБК-Украина писало, что представители РФ на Совете безопасности ООН озвучивали абсурдные фейки о подготовке "биологических атак с помощью зараженных гусей" и выводе в украинских лабораториях "боевых комаров", способных атаковать исключительно носителей российских паспортов.
Российская дипломатия также пыталась манипулировать внутренними документами США, в частности указами президента США Дональда Трампа о биобезопасности, пытаясь выдать усиление контроля за исследованиями за доказательство существования военных программ вблизи своих границ. Ни одно из этих обвинений так и не было подкреплено хоть какими-то доказательствами.
Новая волна манипуляций поднялась после того, как разведка США рассекретила архивные документы о финансировании более 120 биолабораторий в 30 странах мира, включая Украину. Директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила о публикации материалов, где говорится об угрозе захвата или повреждения одной из гражданских лабораторий в Украине, которая хранила опасные патогены в условиях полномасштабной войны.
Российская пропаганда мгновенно подхватила эти рассекреченные данные, пытаясь снова выдать обычную гражданскую поддержку системы здравоохранения за работу над созданием биологического оружия.