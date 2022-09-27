В Україні спростили підтвердження стажу для громадян, які працювали в окупації

Кабмін спростив порядок підтвердження трудового стажу для українців, які працювали в окупації чи у районі бойових дій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду у Верховній раді Тараса Мельничука у Telegram.
За його словами, тепер трудовий стаж українців, які є співробітниками підприємств, установ чи організацій, що перебувають на тимчасово окупованих територіях або в районі бойових дій, може бути підтверджений свідченнями очевидців.
Це нововведення також стосується тих громадян України, чиї документи були знищені через атаки військ РФ (для цього необхідне документальне підтвердження).
Нагадаємо, раніше у Пенсійному фонді України зазначали , що період навчання до 2004 року зараховується до страхового стажу.
Також ми писали, що ПФУ у вересні скоротив фінансування пенсій на 1,9 млрд. гривень.
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