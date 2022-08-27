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Засчитывается ли период учебы в страховой стаж: разъяснение Пенсионного фонда

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Украина, Суббота 27 августа 2022 08:01
Засчитывается ли период учебы в страховой стаж: разъяснение Пенсионного фонда Фото: учеба засчитывается в страховой стаж для выплаты пенсий до 2004 года (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Период обучения до 2004 года засчитывается в страховой стаж. Время учебы подтверждается дипломами, удостоверениями, свидетельствами, а также справками и другими документами.

Об этом сообщает РБК-Україна со ссылкой на разъяснение Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Как отметили в ПФУ, страховой стаж - это период, в течение которого человек подлежит общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за который ежемесячно уплачены страховые взносы.

Понятие "страховой стаж" введено законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", который вступил в силу с 1 января 2004 года.

Периоды трудовой деятельности засчитываются в страховой стаж при исчислении пенсии за периоды до 1 января 2004 года в соответствии с законом "О пенсионном обеспечении", а после 1 января 2004 года законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

"В то же время к страховому стажу приравнивается весь трудовой стаж, полученный до 1 января 2004 года. В частности, периоды обучения на дневной (очной) форме в высших и средних специальных учебных заведениях, в училищах и на курсах по подготовке кадров, повышению квалификации и переквалификации, в аспирантуре, докторантуре и клинической ординатуре", - сообщили в ПФУ.

После 1 января 2004 года в страховой стаж засчитывается время обучения только при условии добровольной уплаты единого социального взноса.

"Время обучения подтверждается дипломами, удостоверениями, свидетельствами, а также справками и другими документами, которые выданы на основании архивных данных и содержат сведения о периодах обучения", - сообщили в ПФУ.

Напомним, по условиям пенсионной реформы 2011 года, страховой стаж, необходимый для выхода на пенсию, постепенно увеличивается. С 2028 года это будет 35 лет.

Лица, которые достигли возраста 60 лет в 2022 году, имеют право на назначение пенсии по возрасту при наличии страхового стажа не менее 29 лет. Стаж постепенно увеличивается по условиям пенсионной реформы.

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