Засчитывается ли период учебы в страховой стаж: разъяснение Пенсионного фонда

Период обучения до 2004 года засчитывается в страховой стаж. Время учебы подтверждается дипломами, удостоверениями, свидетельствами, а также справками и другими документами.

Об этом сообщает РБК-Україна со ссылкой на разъяснение Пенсионного фонда Украины ( ПФУ ).

Как отметили в ПФУ, страховой стаж - это период, в течение которого человек подлежит общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за который ежемесячно уплачены страховые взносы.

Понятие "страховой стаж" введено законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", который вступил в силу с 1 января 2004 года.

Периоды трудовой деятельности засчитываются в страховой стаж при исчислении пенсии за периоды до 1 января 2004 года в соответствии с законом "О пенсионном обеспечении", а после 1 января 2004 года законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

"В то же время к страховому стажу приравнивается весь трудовой стаж, полученный до 1 января 2004 года. В частности, периоды обучения на дневной (очной) форме в высших и средних специальных учебных заведениях, в училищах и на курсах по подготовке кадров, повышению квалификации и переквалификации, в аспирантуре, докторантуре и клинической ординатуре", - сообщили в ПФУ.

После 1 января 2004 года в страховой стаж засчитывается время обучения только при условии добровольной уплаты единого социального взноса.

"Время обучения подтверждается дипломами, удостоверениями, свидетельствами, а также справками и другими документами, которые выданы на основании архивных данных и содержат сведения о периодах обучения", - сообщили в ПФУ.