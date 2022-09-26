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ПФУ скоротив фінансування пенсій: скільки виплачено за останній місяць

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Україна, Понеділок 26 вересня 2022 09:25
ПФУ скоротив фінансування пенсій: скільки виплачено за останній місяць Фото: на пенсії за вересень направлено 49,5 млрд. гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України 24 вересня завершив фінансування пенсій за вересень 2022 року. На пенсійні виплати за місяць направлено 49,5 млрд гривень, що на 1,9 млрд гривень менше, ніж у серпні (51,4 млрд гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ .

За даними прес-служби, 9,4 млрд гривень направлено на виплату пенсій через "Укрпошту", 40,1 млрд гривень - через уповноважені банки.

За повідомленням АТ "Укрпошта", станом на 24 вересня доставлено 87,3% профінансованої суми за вересень.

Уповноваженими банками зараховано на рахунки, відкриті у банках за зверненнями пенсіонерів, 100% профінансованих сум.

Зазначимо, за даними Мінсоцполітики, на тимчасово окупованих територіях знаходяться близько 3 млн пенсіонерів . Пенсійний фонд України зупиняє виплати у разі, якщо півроку одержувач не виходить на контакт. Проте пенсіонер згодом зможе одержати свої гроші.

Зазначимо, 1 жовтня 2022 року в Україні будуть проведені планові перерахунки пенсій. Виплати зростуть у людей, старших за 70 років, і у тих, хто має великий страховий стаж.

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