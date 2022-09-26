ПФУ скоротив фінансування пенсій: скільки виплачено за останній місяць

Пенсійний фонд України 24 вересня завершив фінансування пенсій за вересень 2022 року. На пенсійні виплати за місяць направлено 49,5 млрд гривень, що на 1,9 млрд гривень менше, ніж у серпні (51,4 млрд гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ .

Уповноваженими банками зараховано на рахунки, відкриті у банках за зверненнями пенсіонерів, 100% профінансованих сум.

За повідомленням АТ "Укрпошта", станом на 24 вересня доставлено 87,3% профінансованої суми за вересень.

За даними прес-служби, 9,4 млрд гривень направлено на виплату пенсій через "Укрпошту", 40,1 млрд гривень - через уповноважені банки.

Зазначимо, за даними Мінсоцполітики, на тимчасово окупованих територіях знаходяться близько 3 млн пенсіонерів . Пенсійний фонд України зупиняє виплати у разі, якщо півроку одержувач не виходить на контакт. Проте пенсіонер згодом зможе одержати свої гроші.

Зазначимо, 1 жовтня 2022 року в Україні будуть проведені планові перерахунки пенсій. Виплати зростуть у людей, старших за 70 років, і у тих, хто має великий страховий стаж.

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