В Украине упростили подтверждение стажа для граждан, которые работали в оккупации

Кабмин упростил порядок подтверждения трудового стажа для украинцев, которые работали в оккупации или в районе боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram .

По его словам, теперь трудовой стаж украинцев, которые являются сотрудниками предприятий, учреждений или организаций, находящихся на временно оккупированных территориях или в районе боевых действий, может быть подтвержден показаниями свидетелей.

Это нововведение также относится к тем гражданам Украины, чьи документы были уничтожены из-за атак войск РФ (для этого необходимо документальное подтверждение).