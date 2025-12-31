ua en ru
В Украине упростили получение карточки налогоплательщика: станет доступной через "Дію" и ЦПАУ

Среда 31 декабря 2025 15:05
В Украине упростили получение карточки налогоплательщика: станет доступной через "Дію" и ЦПАУ Карточку налогоплательщика можно будет оформить через "Дію" (фото: Витлаий Носач/РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

Правительство приняло постановление, которое упрощает процесс получения карточки налогоплательщика - одного из самых востребованных документов в Украине. Он необходим при поступлении в университет, открытии банковского счета, трудоустройстве и других жизненных ситуациях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова в Facebook.

Онлайн и офлайн: как получить документ

Согласно постановлению, уже вскоре оформить карточку налогоплательщика можно будет:

  • онлайн - для ребенка через приложение "Дія";
  • офлайн - в ЦПАУ.

После оформления документ всегда будет доступен в смартфоне. При необходимости его можно распечатать или поделиться цифровым форматом.

Планируют расширить услугу

Впоследствии правительство планирует предоставить возможность заказывать электронную Карточку налогоплательщика и для взрослых, а также оформлять ее в случае потери или повреждения документа.

"Эта инициатива делает важный документ более доступным для всех украинцев и существенно упрощает бюрократические процессы", - сообщил министр.

На зображенні може бути: телефон та текст «10:30 ull DO Картка податк.в платника РНОКПП Дίя Надия Володимиривна Дата 24.01.1980 народження: Картка платника податк.в y ДЁ та Ци»Карточку налогоплательщика можно будет оформить в "Дії" и ЦПАУ (фото: Михаил Федоров/Facebook)

Ранее мы писали о том, что приложение "Дія" вскоре начнет уведомлять украинцев о том, кто и с какой целью просматривал их данные в государственных реестрах. Новая функция будет работать через подсистему мониторинга доступа к информации в "Трембите", запуск которой поддержан соответствующим постановлением правительства.

Читайте также о том, что проведение президентских выборов через приложение "Дія" пока не рассматривается и никакой практической работы в этом направлении не ведется. Для этого необходимы законодательные изменения, решение парламента и Центральной избирательной комиссии.

