В Украине упростили получение карточки налогоплательщика: станет доступной через "Дію" и ЦПАУ
Правительство приняло постановление, которое упрощает процесс получения карточки налогоплательщика - одного из самых востребованных документов в Украине. Он необходим при поступлении в университет, открытии банковского счета, трудоустройстве и других жизненных ситуациях.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова в Facebook.
Онлайн и офлайн: как получить документ
Согласно постановлению, уже вскоре оформить карточку налогоплательщика можно будет:
- онлайн - для ребенка через приложение "Дія";
- офлайн - в ЦПАУ.
После оформления документ всегда будет доступен в смартфоне. При необходимости его можно распечатать или поделиться цифровым форматом.
Планируют расширить услугу
Впоследствии правительство планирует предоставить возможность заказывать электронную Карточку налогоплательщика и для взрослых, а также оформлять ее в случае потери или повреждения документа.
"Эта инициатива делает важный документ более доступным для всех украинцев и существенно упрощает бюрократические процессы", - сообщил министр.
Карточку налогоплательщика можно будет оформить в "Дії" и ЦПАУ (фото: Михаил Федоров/Facebook)
