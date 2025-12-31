В Украине упростили получение карточки налогоплательщика: станет доступной через "Дію" и ЦПАУ

Правительство приняло постановление, которое упрощает процесс получения карточки налогоплательщика - одного из самых востребованных документов в Украине. Он необходим при поступлении в университет, открытии банковского счета, трудоустройстве и других жизненных ситуациях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова в Facebook .

Онлайн и офлайн: как получить документ

Согласно постановлению, уже вскоре оформить карточку налогоплательщика можно будет:

онлайн - для ребенка через приложение "Дія";

офлайн - в ЦПАУ.

После оформления документ всегда будет доступен в смартфоне. При необходимости его можно распечатать или поделиться цифровым форматом.

Планируют расширить услугу

Впоследствии правительство планирует предоставить возможность заказывать электронную Карточку налогоплательщика и для взрослых, а также оформлять ее в случае потери или повреждения документа.

"Эта инициатива делает важный документ более доступным для всех украинцев и существенно упрощает бюрократические процессы", - сообщил министр.

Карточку налогоплательщика можно будет оформить в "Дії" и ЦПАУ (фото: Михаил Федоров/Facebook)